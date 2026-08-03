Serviço de Saúde de Múrcia reforça cibersegurança da sua rede de saúde com a ajuda da T-Systems

Segundo um comunicado divulgado pela empresa de tecnologia, o projeto resultou em uma melhoria significativa na gestão de riscos e na capacidade de resposta a potenciais ameaças que possam afetar dispositivos tecnológicos utilizados na área da saúde.

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A plataforma implementada pela T-Systems identifica potenciais vulnerabilidades em equipamentos médicos conectados para prevenir interrupções nas operações clínicas, garantir a segurança dos dados dos pacientes e, em última instância, melhorar a qualidade e a confiabilidade da assistência médica. Alinhada com os requisitos aplicáveis ​​do Quadro Nacional de Segurança (ENS) e do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a solução oferece cobertura a 11 hospitais e quatro centros especializados, onde mais de 28.000 profissionais atendem 1,6 milhão de cidadãos. Entre eles está o Hospital Clínico Universitário Virgen de la Arrixaca, o maior hospital da Região de Múrcia.

A T-Systems destacou que a iniciativa incluiu a implantação de 15 sondas de monitoramento distribuídas por toda a rede hospitalar. Essas sondas proporcionam visibilidade contínua dos dispositivos médicos e de IoT conectados, permitindo a deteção em tempo real de comportamentos anómalos e a priorização de riscos com base em seu impacto potencial, facilitando, assim, uma gestão de segurança mais proativa. Essa plataforma centralizada atende à necessidade de fortalecer a segurança digital, dada a crescente integração de equipamentos médicos conectados e a diversidade de fabricantes, sistemas operacionais, protocolos e níveis de atualização dos dispositivos utilizados diariamente pelas equipes médicas em suas funções críticas.

“Com este projeto, damos um passo em frente na estratégia do Serviço de Saúde de Múrcia rumo a um modelo de cibersegurança mais robusto, centralizado, automatizado e orientado para a gestão de riscos. Este sistema permite-nos reforçar a proteção dos nossos cuidados de saúde, respondendo eficazmente a potenciais ameaças sem interferir com a atividade clínica, em conformidade com a regulamentação e, sobretudo, ajudando a garantir a continuidade dos cuidados aos nossos pacientes”, afirmou Alejandro Martínez Yelo, Chefe de Cibersegurança do Serviço de Saúde de Múrcia.

PREVENIR ATAQUES

A solução da Axonius, anteriormente conhecida como Cynerio, permite a descoberta, identificação e categorização automáticas de dispositivos conectados à rede de saúde, com um inventário centralizado. Utilizando um modelo de monitoramento passivo e não intrusivo, a solução analisa a atividade dos dispositivos sem a necessidade de instalar agentes ou alterar seu funcionamento. Isso permite que o Serviço de Saúde de Múrcia obtenha informações contínuas, visibilidade e controle total sobre seus dispositivos médicos conectados, mantendo a estabilidade dos ambientes de saúde.

Essa atividade permite a deteção precoce de incidentes, bem como a contenção de ameaças, resultando em maior segurança para o paciente e redução dos riscos operacionais, explicou a empresa de tecnologia. Além disso, a arquitetura implantada foi projetada para suportar múltiplas instalações de saúde e acomodar o crescimento futuro da solução sem perda de desempenho.

“A crescente conectividade dos dispositivos médicos exige que a cibersegurança seja incorporada desde a fase de projeto e que sejam adotados modelos de proteção capazes de antecipar riscos sem afetar o funcionamento dos equipamentos clínicos. Com esta solução, estamos ajudando o Serviço de Saúde de Múrcia a obter visibilidade contínua de seus ativos, priorizar vulnerabilidades e integrar alertas em seus processos de segurança, fortalecendo a resiliência operacional e a continuidade da assistência à saúde”, afirmou Laura Hernández, Head de Cibersegurança da T-Systems Iberia.

DADOS

Além disso, a plataforma automatiza processos, elimina redundâncias e aprimora a gestão do departamento de cibersegurança. Seus painéis e recursos avançados de geração de relatórios fornecem uma visão consolidada do status dos ativos, permitindo dados mais confiáveis, facilitando a atribuição de responsabilidades e aprimorando a tomada de decisões baseada em evidências.

O projeto foi concluído com suporte e monitoramento contínuos fornecidos pela T-Systems 24 horas por dia, 7 dias por semana, para gerenciamento de incidentes, garantindo proteção ininterrupta, confiabilidade operacional e otimização dos serviços de cibersegurança.