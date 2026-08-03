SRS Legal assessora Grupo Finançor na compra da EMATER

A SRS Legal assessorou o Grupo Finançor na aquisição da EMATER – Empresa Abastecedora de Mercearias Terceirense, empresa do setor da distribuição alimentar na Região Autónoma dos Açores.

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A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pela sócia responsável pelo departamento de Corporate & Finance Alexandra Valente e contou com a participação dos associados Andreia Rodrigues Lopes, Gonçalo Mimoso e Miguel Dantas Guerreiro.

“Esta operação representa um passo relevante na estratégia de crescimento do Grupo Finançor nos Açores e evidencia a experiência da SRS Legal no acompanhamento de transações estratégicas nos setores do retalho e da distribuição”, refere em comunicado Alexandra Valente.

Com cerca de 60 anos de atividade, a EMATER tem uma presença consolidada nas ilhas Terceira, São Jorge e Pico, operando quatro supermercados sob a insígnia Guarita e unidades cash & carry, contando com cerca de 300 colaboradores.

“A integração da EMATER permitirá reforçar as operações e infraestruturas do Grupo Finançor na região e apoiar a expansão das insígnias Pingo Doce e Recheio a novas ilhas dos Açores”, garante a SRS.