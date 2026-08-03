SRS Legal assessora Grupo Finançor na compra da EMATER
A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pela sócia responsável pelo departamento de Corporate & Finance Alexandra Valente.
A SRS Legal assessorou o Grupo Finançor na aquisição da EMATER – Empresa Abastecedora de Mercearias Terceirense, empresa do setor da distribuição alimentar na Região Autónoma dos Açores.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pela sócia responsável pelo departamento de Corporate & Finance Alexandra Valente e contou com a participação dos associados Andreia Rodrigues Lopes, Gonçalo Mimoso e Miguel Dantas Guerreiro.
“Esta operação representa um passo relevante na estratégia de crescimento do Grupo Finançor nos Açores e evidencia a experiência da SRS Legal no acompanhamento de transações estratégicas nos setores do retalho e da distribuição”, refere em comunicado Alexandra Valente.
Com cerca de 60 anos de atividade, a EMATER tem uma presença consolidada nas ilhas Terceira, São Jorge e Pico, operando quatro supermercados sob a insígnia Guarita e unidades cash & carry, contando com cerca de 300 colaboradores.
“A integração da EMATER permitirá reforçar as operações e infraestruturas do Grupo Finançor na região e apoiar a expansão das insígnias Pingo Doce e Recheio a novas ilhas dos Açores”, garante a SRS.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
SRS Legal assessora Grupo Finançor na compra da EMATER
{{ noCommentsLabel }}