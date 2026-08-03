Tebas usa declaração do Real Madrid para criticar posição do clube em relação à FIFA

Numa publicação nas suas redes sociais, Tebas afirmou que “a FIFA não pode dispor unilateralmente das receitas futuras do futebol sem consultar os clubes, que são os que arcam com os custos e riscos”.

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No entanto, o presidente da LaLiga lançou então uma crítica direta ao Real Madrid, perguntando “por que demoraram tanto?” para se pronunciarem sobre o assunto.

Em sua mensagem, Tebas acrescenta: “É bastante contraditório que alguém que critica outros clubes por comprometerem receitas futuras tenha prometido receitas do Bernabéu, tenha dado a um fundo uma participação de vinte anos na gestão de certos negócios do estádio e tenha passado quase um ano propondo maneiras de permitir que investidores se tornem parte da propriedade do Real Madrid.”

Assim, o presidente da LaLiga critica o facto de que “quando o Real Madrid decide livremente, trata-se de modernização e estratégia financeira; quando outros clubes decidem livremente, trata-se de hipoteca”.