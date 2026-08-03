Turismo vale 16,1% do PIB e gera 36,2 mil milhões de euros

O turismo contribuiu com 16,1% para a economia portuguesa em 2025. No ano passado, o setor turístico representou 16,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o que significa ligeiramente menos do que os anteriores 16,2% e do máximo histórico alcançado em 2023, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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A atividade turística teve um contributo total de 36,2 mil milhões de euros (impacto direto e indireto) no PIB português em 2025, perfazendo 0,3 pontos percentuais para o crescimento real do PIB em 2025, que foi de 1,9%, segundo a mais recente Conta Satélite do Turismo para Portugal.

“Apesar de continuar a ser positivo, o contributo do turismo para o crescimento real do PIB tem vindo a diminuir. Depois de representar 3,6 pontos percentuais de uma variação em volume do PIB de 7% em 2022 e 1,2 pontos percentuais de um crescimento de 3,1% em 2023, esse contributo reduziu-se para 0,4 pontos percentuais em 2024 e 0,3 pontos percentuais em 2025″, explica o organismo de estatística nacional.

No entanto, o consumo do turismo cresceu abaixo do ritmo da economia nacional no ano passado. “Em 2025, o Valor Acrescentado Bruto direto Gerado pelo Turismo (VABGT) registou uma variação nominal igual à do VAB nacional (5,6%), enquanto o Consumo do Turismo no Território Económico (CTTE) aumentou 4,9%, abaixo da variação nominal do PIB nacional (5,9%)”, lê-se no relatório do INE.

Quanto ao valor gerado pelo turismo, fixou-se em 21,5 mil milhões de euros, tendo registado um aumento nominal de 5,6%, em linha com o crescimento do VAB nacional, que foi precisamente de 5,6%.

Estima-se que, em 2025, o consumo turístico tenha tido um contributo total (direto e indireto) de 11,8% – os tais 36,2 mil milhões de euros – para a economia portuguesa e de de 11,4% (30,4 mil milhões de euros) para o VAB português. Comparativamente ao ano anterior, o PIB e o VAB total do turismo aumentaram 5,3% e 5,5%, em termos nominais, respetivamente.

Procura turística põe Portugal em segundo lugar da Europa

Portugal manteve a segunda posição no que se refere à importância relativa da procura turística no PIB (16,2 %), atrás da Islândia, que continuou no primeiro lugar (19,2%) em 2024, o ano mais recente com informação disponível para um conjunto de países europeus.

Com exceção da Finlândia (-3,1%), os restantes países registaram aumentos do CTTE, refletindo a dinâmica do setor no período pós-pandemia de Covid-19. Neste tópico, Portugal registou uma subida de 6,8%, embora tivesse sido a Chéquia a destacar-se no ranking com uma taxa de 10,7%, a mais elevada do grupo europeu.

Notícia atualizada às 12h02 com mais informação