Automóveis

Vendas de carros novos crescem mais de 10% até julho

  • Lusa
  • 20:37

As vendas de automóveis cresceram 10,2% de janeiro a julho em relação ao mesmo período de 2025. Dos veículos ligeiros de passageiros novos, 26% eram elétricos.

As vendas de automóveis cresceram 10,2% de janeiro a julho em relação ao mesmo período de 2025, com a entrada em circulação de 180.423 novos veículos, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

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De todas as unidades matriculadas nos primeiros sete meses do ano, 155.237 são automóveis ligeiros de passageiros, 19.850 são ligeiros de mercadorias e 5.336 são veículos pesados.

Entre os veículos ligeiros de passageiros matriculados novos, de janeiro a julho, 74,9% eram movidos a energias alternativas, com destaque para os elétricos e híbridos. Segundo a ACAP, 26% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

Já em termos mensais, em julho de 2026 foram matriculados em Portugal 22.480 veículos automóveis, mais 8,6% que no mesmo mês de 2025. Nesse mês, foram matriculados 18.157 automóveis ligeiros de passageiros novos, uma subida de 3,5% face ao período homólogo, enquanto o mercado de ligeiros de mercadorias registou uma evolução positiva de 25,8% face a julho de 2025, com 3.181 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e de mercadorias, em julho de 2026 verificou-se um aumento homólogo de 84,8%, tendo sido comercializados 1.142 veículos desta categoria.

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