Visa compra empresa de cibersegurança BioCatch por 2.081 milhões
Nos últimos cinco anos, a Visa investiu cerca de 11.270 milhões de euros em tecnologia e infraestruturas para salvaguardar a integridade do ecossistema de pagamento e impedir fraudes.
A Visa assinou um acordo definitivo para adquirir a BioCatch, empresa especializada na deteção de fraudes mediante soluções com Inteligência Artificial (IA), por 2.400 milhões de dólares (cerca de 2.081 milhões de euros), foi hoje anunciado.
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Segundo a informação divulgada, a aquisição da BioCatch complementa as soluções de cibersegurança, fraude, risco e segurança da Visa e ajudará os clientes da multinacional de cartões e serviços de pagamento a protegerem-se melhor.
A transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a obtenção das aprovações regulamentares necessárias, e espera-se que seja concluída no final do segundo trimestre fiscal de 2027 da Visa.
Atualmente, a BioCatch protege 1.800 milhões de dispositivos e 760 milhões de utilizadores em todo o mundo, prestando serviços a mais de 350 bancos em 21 países.
“O roubo de contas e as fraudes custam à economia global mais de um bilião de dólares por ano, e a IA está a facilitar estes ataques numa escala sem precedentes”, afirmou o presidente de serviços de valor acrescentado da Visa, Andrew Torre.
Desta forma, o responsável acredita que a BioCatch ajudará os clientes da Visa a impedir fraudes antes de chegarem ao ponto de pagamento.
Nos últimos cinco anos, a Visa investiu mais de 13.000 milhões de dólares (cerca de 11.270 milhões de euros) em tecnologia e infraestruturas para salvaguardar a integridade do ecossistema de pagamentos e acelerar a redução das taxas de fraude.
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