Ampliação da pista da Pico para mais 40% da dimensão custa 24 milhões

O grupo de trabalho criado para avaliar a ampliação da pista do Aeroporto do Pico estimou que a obra vai custar cerca de 24 milhões de euros, indicou nesta terça-feira o Grupo Aeroporto do Pico (GAPix), congratulando-se com a extensão prevista.

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“Segundo o estudo [elaborado pelo Grupo de Trabalho], a estimativa de custo para a ampliação da pista no cenário recomendado ascende a cerca de 24 milhões de euros, valor inferior aos cerca de 30 milhões de euros inicialmente previstos”, indicou o grupo cívico em comunicado.

De acordo com o Grupo Aeroporto do Pico, a concretizar-se o “financiamento comunitário de 85%” previsto, “o esforço financeiro da região situar-se-á, então, na casa dos 3,6 a 4,5 milhões de euros”.

Divulgado pela comunicação social regional, o relatório final do grupo de trabalho para a ampliação daquela pista, criado pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), recomenda o prolongamento da pista do Aeródromo da Ilha do Pico em 690 metros de comprimento, com o objetivo de atingir um comprimento total de 2.345 metros.

No comunicado agora divulgado, o Grupo Aeroporto do Pico manifesta a sua “satisfação pela recomendação do grupo de trabalho para a ampliação da pista do aeroporto do Pico em 690 metros para oeste”, o que “vem confirmar a solução que o GAPix defende desde 2021”.

O GAPix considera que este investimento “permitirá melhorar significativamente as condições de descolagem e aterragem para todos os modelos de aeronaves que operam no aeroporto do Pico”.

Vai ser “aumentada a segurança e reduzidos os cancelamentos e limitações operacionais em situações de pista molhada e ventos desfavoráveis”, de acordo com o grupo, que dá o seu “total apoio para que a obra seja integrada no Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade — Sustentável 2030, permitindo beneficiar de um apoio comunitário de 85%”.

Para o GAPix, o calendário apontado para a conclusão da empreitada, até final de 2029, “apenas será possível se o Governo Regional imprimir ao processo um ritmo muito mais célere do que aquele que se verificou até agora”.

No seu entendimento, a prioridade “deve passar pela execução imediata das ações identificadas como prioritárias pelo grupo de trabalho, nomeadamente a obtenção dos pareceres da ANAC [regulador] e da UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura], a realização dos estudos ambientais e patrimoniais necessários e o lançamento do procedimento de conceção e execução da empreitada”.

O Governo dos Açores criou, em fevereiro, um grupo de trabalho para decidir a “melhor opção” e “calendarizar” o projeto de ampliação do aeroporto, segundo um despacho da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas publicado em Jornal Oficial.

O despacho referia que o grupo de trabalho “tem por objetivo avaliar e decidir a melhor opção e calendarizar a execução do projeto de ampliação do aeroporto do Pico, bem como encontrar meios de financiamento”.

Com a ampliação da pista pretende-se “melhorar as condições operacionais, diminuir os cancelamentos, aumentar a capacidade comercial, de carga e passageiros, assim como o alcance das aeronaves com o peso máximo à descolagem”, foi então descrito.