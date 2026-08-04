APPM Marketing Awards atingem recorde de 290 candidaturas em 2026

Com o encerramento das candidaturas, os casos seguem agora para avaliação pelo júri revelado em abril. A cerimónia de entrega realiza-se a 15 de outubro.

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A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) revelou que a edição de 2026 dos APPM Marketing Awards conta com 290 inscrições, o número mais elevado registado desde o lançamento dos prémios em 2022. O valor representa um aumento de cerca de 17% face a 2025. A edição deste ano reúne 123 marcas participantes a concurso. Os prémios distinguem as estratégias, campanhas e projetos de marketing em Portugal.

A associação considera, em comunicado, que este crescimento reflete “a confiança crescente das marcas e das agências” na APPM e o “reconhecimento da qualidade, credibilidade e relevância” dos prémios, mesmo num contexto marcado por desafios e incerteza no setor.

“Recebemos este resultado com muita satisfação, mas também com um forte sentido de responsabilidade. O nosso compromisso passa agora por assegurar um processo rigoroso, independente, exigente e credível, e ainda, capaz de reconhecer projetos que melhor representam a qualidade, a inovação e o impacto do marketing desenvolvido em Portugal”, explica Sérgio Leal, que assumiu a presidência dos prémios no início de julho.

“Os APPM Marketing Awards têm crescido de forma consistente, mas o mais importante é assegurar que esse crescimento é acompanhado pelo reforço da qualidade, da credibilidade e da relevância dos prémios. Queremos continuar a dar visibilidade ao trabalho que eleva o setor e contribui para a transformação das marcas, dos negócios e da sociedade”, refere, por sua vez, Carlos Sá, presidente da associação.

Com o encerramento das candidaturas, os casos seguem agora para avaliação pelo júri revelado em abril. A cerimónia de entrega realiza-se no dia 15 de outubro. A auditoria do processo estará a cargo da Ebiquity.

A gala e os prémios contam com o patrocínio da Connect, Imppacto, Mainvision e pro(u)d. A Happy Brands e a The Pitch são creative partners e a Briefing é media partner. Esta edição conta ainda com o apoio à produção da 3DFactory, Galeria OOCA, Elena Catering e PwC.

Recorde-se que este ano estão a concurso dez categorias, entre as quais se destaca a nova categoria Martech.