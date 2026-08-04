Audiências. SIC reforça liderança e TVI recua, CNN ganha na informação por uma décima

A TVI ficou mais próxima da RTP1 do que da SIC durante o mês de julho. Na informação, a CNN segurou a liderança, mais uma vez com uma vantagem de apenas uma décima sobre a SIC Notícias.

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As audiências da SIC e da TVI ficaram separadas por 1,9 pontos percentuais em julho, depois de dois meses seguidos em que a distância era de apenas quatro décimas. Enquanto a estação de Paço de Arcos aumentou o share de audiência em três décimas, o canal de Queluz de Baixo registou uma quebra de 1,2 pontos percentuais. Tal levou a que a TVI ficasse mais próxima da RTP1 do que da SIC — a distância face ao canal do serviço público foi de sete décimas.

Assim, a SIC foi acompanhada em média por 301,9 mil telespectadores, a TVI por 262,7 mil e a RTP1 por 249,6 mil. Quanto ao share, a primeira situou-se nos 14,9%, a TVI nos 13% e a RTP1 nos 12,3%, mostra a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos.

Por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança das 7h30 às 12h e recupera a faixa das 18h/20h. A estação do grupo Impresa conquista à TVI o horário das 24h às 02h30. Entre as 12h e as 02h30, só duas horas não foram lideradas pela SIC. A TVI liderou apenas na madrugada.

No ranking dos 15 programas mais vistos, e sem surpresa, a primeira posição é da RTP1, com o jogo Portugal x Espanha, acompanhado em média por 3,5 milhões de telespectadores. Na segunda posição, e com 2,6 milhões de telespectadores, volta a surgir o canal do serviço público, com a final do Mundial entre Espanha e Argentina.

O Mundial ocupa sete posições do ranking, com a sua hegemonia no top cinco a ser quebrada pela pré-eliminatória Benfica X St.Gallen. Por canais televisivos, a SIC lidera com sete programas, ultrapassando a TVI que preencheu cinco posições. A RTP mantém a presença em três programas.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, mais uma vez com vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,7 pontos percentuais para o Now. Em comparação com o mês anterior, os dois primeiros subiram três décimas e o canal da Medialivre manteve-se com o mesmo share.

Mais abaixo, com 1,2%, surge a RTP Notícias, canal que voltou a crescer uma décima no último mês.

Na primeira posição, e como habitualmente, surge a CMTV, no último mês acompanhada em média por 109,3 mil telespectadores.

No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para Globo, StarChannel, Hollywood, StarMovies e SIC Mulher.

Este mês, a SportTV 5 volta a integrar o ranking dos 20 canais mais vistos, descendo uma posição para o 18º lugar.

Entre os programas mais vistos do cabo, a CMTV domina quase todas as posições. A SIC Notícias, com o Jornal do Dia de 29 de julho, consegue colocar-se na 12ª posição.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.