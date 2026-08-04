Com tudo mais caro, saiba como aliviar o seu orçamento familiar

O aumento do preço do cabaz alimentar, dos combustíveis e da habitação continua a pesar no orçamento de muitas famílias. Embora a inflação possa desacelerar para 3,1% em 2026, segundo as previsões do Banco de Portugal, isso não significa que os preços tenham baixado. Significa apenas que continuam a aumentar, mas a um ritmo menos acelerado do que nos anos anteriores. Na prática, as despesas essenciais continuam bastante acima dos níveis registados há quatro anos.

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Segundo a DECO PROteste, entre 1 e 8 de julho, o cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais passou a custar 256,71 euros. No início de 2026, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 14,89 euros. Se a comparação for feita com janeiro de 2022, quando a associação começou a acompanhar esta evolução, a diferença já ultrapassa os 69 euros.

A este cenário juntam-se os custos com a habitação, os combustíveis e outros bens essenciais, tornando mais difícil equilibrar o orçamento familiar. Em muitos casos, para responder a despesas inesperadas ou concretizar projetos pessoais, as famílias recorrem também ao crédito, acumulando diferentes prestações mensais que acabam por aumentar a pressão sobre as contas.

Como recuperar o controlo do orçamento?

Quando as despesas aumentam, reduzir custos nem sempre é suficiente. Em alguns casos, reorganizar os encargos financeiros pode ser uma forma de ganhar maior previsibilidade e aliviar o orçamento.

Uma das soluções disponíveis é o crédito consolidado, que permite reunir vários créditos ao consumo num único financiamento. Em vez de gerir diferentes prestações, datas de pagamento e taxas de juro, o cliente passa a ter apenas uma prestação mensal e uma gestão financeira mais simples. Descubra quanto é que pode poupar aqui.

Podem ser consolidados diferentes créditos ao consumo, como crédito pessoal, crédito automóvel, crédito moto, cartões de crédito ou outros.

Em muitos casos, esta reorganização permite reduzir o valor da prestação mensal e libertar margem no orçamento. No entanto, importa lembrar que uma prestação mais baixa pode implicar um prazo de pagamento mais longo e, consequentemente, um custo total do crédito superior. Por isso, antes de tomar uma decisão, é importante analisar cuidadosamente todas as opções disponíveis.

Quer perceber se o crédito consolidado faz sentido para o seu caso? Pode pedir uma análise gratuita ao Doutor Finanças e conhecer as soluções disponíveis para a sua situação financeira.

Um exemplo prático

Imagine uma família que tem um crédito automóvel, um crédito pessoal para realizar obras em casa e dois cartões de crédito. Todos os meses, precisa de gerir quatro prestações diferentes, com datas de pagamento distintas e encargos que representam uma fatia cada vez maior do orçamento.

Com o aumento das despesas do dia a dia, sobra cada vez menos margem para poupar ou responder a imprevistos.

Ao consolidar estes créditos, a família passa a ter apenas uma prestação mensal. Além de simplificar a gestão das contas, esta solução pode permitir reduzir o valor da prestação mensal, dependendo das condições aprovadas pela instituição financeira. O resultado é um orçamento mais organizado e previsível.

Cada situação é diferente. Antes de avançar, vale a pena fazer uma simulação e perceber se esta solução pode ajudá-lo a reduzir os encargos mensais.

Doutor Finanças: o seu acompanhamento personalizado

Antes de avançar para um crédito consolidado, é importante perceber se esta é, de facto, a solução mais adequada à situação financeira de cada pessoa. É precisamente aqui que o acompanhamento especializado pode fazer a diferença.

Enquanto intermediário de crédito vinculado e registado no Banco de Portugal, o Doutor Finanças começa por analisar a situação financeira e os objetivos do cliente. Depois dessa avaliação, é atribuído um especialista dedicado que acompanha todo o processo e procura identificar a solução mais adequada.

Uma das principais vantagens é que o cliente não precisa de contactar individualmente várias instituições financeiras. O Doutor Finanças negoceia junto de diferentes bancos e entidades financeiras para encontrar as melhores propostas, tendo em conta o perfil e as necessidades de cada pessoa.

Além disso, trata de toda a burocracia associada ao processo, desde a recolha da documentação até à apresentação das propostas. O cliente apenas tem de entregar os documentos solicitados, analisar as opções disponíveis e decidir qual a solução que melhor responde às suas necessidades.

Para quem sente que o peso das prestações mensais está a comprometer o orçamento familiar, pedir uma análise pode ser o primeiro passo para perceber se existe margem para reorganizar os encargos financeiros, aliviar a pressão sobre as contas e recuperar maior estabilidade no dia a dia. Peça a sua análise gratuita.

Doutor Finanças, Unipessoal, Lda está registado no Banco de Portugal (nº0000420), como intermediário de crédito vinculado sem regime de exclusividade tendo contrato celebrado com: COFIDIS, BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., ABANCA Portugal, S.A., BANKINTER, S.A. -SUCURSAL EM PORTUGAL, BANCO BPI, S.A., BANCO CTT S.A., BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A., NOVO BANCO, S.A, MONTEPIO CRÉDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A, UNION DE CRÉDITOS INMOBILIÁRIOS, S.A – ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO (SOCIEDAD UNIPERSONAL) – SUCURSAL EM PORTUGAL, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL, UNICRE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA e CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, SICAM – Caixa Central e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A, YOUNITED S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL e BANCO ACTIVOBANK, S.A. O Doutor Finanças está autorizado a: (i) apresentação ou proposta de contratos de crédito consumidores; (ii) assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou propostos; (iii) prestação de serviços de consultoria. Doutor Finanças é uma marca detida pela Doutor Finanças, Unipessoal, Lda.