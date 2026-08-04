Deloitte Legal Telles assessora venda de participação do capital da Bruma

A Deloitte Legal Telles assessorou os sócios da Bruma Europa, fabricante de torneiras, acessórios e soluções de iluminação premium, na venda de uma participação social do seu capital a uma sociedade detida pela Touro Capital Partners.

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A Deloitte Legal Telles explica em comunicado que prestou assessoria jurídica na negociação do contrato de cessão de quotas e de um acordo parassocial, bem como da restante documentação contratual necessária à concretização da transação.

A equipa envolvida na operação foi liderada pelo sócio Carlos Lucena e contou com a participação do associado coordenador Tomás Barbosa e dos associados Eduardo Souto Moura e Flávia Sampaio.