Deloitte Legal Telles assessora venda de participação do capital da Bruma
A equipa envolvida na operação foi liderada pelo sócio Carlos Lucena e contou com a participação do associado coordenador Tomás Barbosa e dos associados Eduardo Souto Moura e Flávia Sampaio.
A Deloitte Legal Telles assessorou os sócios da Bruma Europa, fabricante de torneiras, acessórios e soluções de iluminação premium, na venda de uma participação social do seu capital a uma sociedade detida pela Touro Capital Partners.
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A Deloitte Legal Telles explica em comunicado que prestou assessoria jurídica na negociação do contrato de cessão de quotas e de um acordo parassocial, bem como da restante documentação contratual necessária à concretização da transação.
A equipa envolvida na operação foi liderada pelo sócio Carlos Lucena e contou com a participação do associado coordenador Tomás Barbosa e dos associados Eduardo Souto Moura e Flávia Sampaio.
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