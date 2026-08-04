EMAS de Beja investe mais de 2,1 milhões de euros para modernizar rede de distribuição de água

A Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMAS) de Beja vai investir mais de 2,1 milhões de euros na modernização da rede de distribuição no concelho, beneficiando mais de 21 mil habitantes, foi esta terça-feira anunciado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, a EMAS de Beja revelou que a intervenção prevê a renovação de novas condutas em polietileno de alta densidade, a criação de novos patamares de pressão e a substituição de condutas degradadas e de redes antigas em fibrocimento.

O projeto, que “integra cinco intervenções estruturantes”, vai englobar o abastecimento de água à Zona de Acolhimento Empresarial Norte pela zona inferior, a criação do “Patamar de Pressão Mata”, a substituição da conduta de distribuição de água à zona Baixa entre o reservatório da Conceição e a Avenida Brasil, assim como a remodelação da rede pública de distribuição de água na zona de monitorização e controlo.

Esta última, justificou a empresa, “permitirá dotar o Hospital José Joaquim Fernandes de uma segunda ligação ao sistema de abastecimento, garantindo uma maior resiliência desta infraestrutura, através da existência de dois pontos de abastecimento independentes”.

De acordo com a EMAS, a intervenção vai abranger também a substituição da conduta de abastecimento de água às localidades de Nossa Senhora das Neves, Vila Azedo e Porto Peles. O investimento, que ronda os 2,182 milhões de euros, conta com um cofinanciamento de cerca de 1,6 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Esta empreitada, indicou a empresa municipal, vai permitir executar “16,7 quilómetros de condutas novas ou reabilitadas” que beneficiarão “uma população de cerca de 21.772 habitantes”, assim como reduzir as “perdas de água na rede de distribuição”.

Esta operação, continuou, vai contribuir “para uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos, para a diminuição da água não faturada e para o reforço da sustentabilidade ambiental e económica do serviço público prestado”.

Para a EMAS de Beja, o projeto vai permitir garantir “um serviço de maior qualidade, continuidade e segurança à população, às empresas e aos equipamentos públicos, em linha com os objetivos nacionais e europeus para a gestão sustentável dos recursos hídricos”.