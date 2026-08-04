Euribor sobe para novos máximos a três e seis meses

A Euribor subiu esta terça-feira a três e a seis meses para novos máximos desde março de 2025 e novembro de 2024 e desceu a 12 meses. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,498%, continuou abaixo das taxas a seis (2,724%) e a 12 meses (2,927%).

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,724% , mais 0,019 pontos que na segunda-feira e um novo máximo desde novembro de 2024.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , mais 0,019 pontos que na segunda-feira e um novo máximo desde novembro de 2024. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor baixou para 2,927% , menos 0,012 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor , menos 0,012 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses avançou, ao ser fixada em 2,498%, mais 0,037 pontos face a segunda-feira e um novo máximo desde março de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,9% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto: a três meses avançou 0,086 pontos, para 2,425%; a seis meses aumentou 0,051 pontos, para 2,647%; e a 12 meses subiu 0,057 pontos, para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro. Na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, a instituição subiu as taxas diretoras pela primeira vez desde setembro de 2023, designadamente em 0,25 pontos percentuais, após as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva, e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 9 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.