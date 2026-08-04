Europa procura competir em IA com base em modelos especializados, aplicações industriais e dados de qualidade

A Comissão Europeia colocou esta abordagem no centro do “Plano de Ação Continental para a IA”, que visa alavancar os pontos fortes europeus para acelerar a inteligência artificial. Bruxelas defende que a Europa deve aproveitar o potencial dos seus investigadores e indústrias para impulsionar aplicações de IA em setores como a saúde, a indústria automóvel, a ciência e a indústria transformadora.

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O plano da UE também enfatiza que conjuntos de dados amplos e de alta qualidade são essenciais para o desenvolvimento e treinamento de modelos avançados. Para esse fim, a Comissão propõe a criação de laboratórios de dados dentro de centros de IA e a transição para um mercado único de dados europeu que permita a expansão de soluções de inteligência artificial em todo o continente.

A Comissão também lançou a “Estratégia de Aplicação da IA”, concebida para acelerar a adoção da IA ​​em setores estratégicos como saúde, indústria automotiva, robótica, manufatura, energia, construção, agroalimentar, defesa, comunicações e serviços públicos. A estratégia visa fortalecer a competitividade europeia e a soberania tecnológica por meio de aplicações setoriais específicas, adaptadas às necessidades do mundo real.

RUMO À IA INDUSTRIAL

Em maio, a Airbus anunciou uma parceria com a Mistral AI para implementar inteligência artificial em aplicações aeroespaciais soberanas, desde o projeto inicial até as funcionalidades embarcadas, sob rigorosos requisitos de segurança e soberania. A esse respeito, a vice-presidente executiva de Digital da Airbus, Catherine Jestin, afirmou que a colaboração abre caminho para casos de uso de IA de “alto impacto e alto valor” no setor aeroespacial.

A BMW também firmou parceria com a Mistral AI para desenvolver modelos especializados e aprimorar suas simulações de colisões. A empresa explicou que combina seus dados industriais e de engenharia com recursos avançados de treinamento de modelos para construir uma IA especializada que dá suporte a tarefas complexas de desenvolvimento. Franz Decker, CIO e vice-presidente sénior do BMW Group, argumentou que o uso de dados industriais é fundamental para traduzir a inteligência artificial em criação de valor.

A Mistral AI fortaleceu essa linha de negócios com a aquisição da Emmi AI, empresa especializada em modelos físicos para engenharia industrial. Arthur Mensch, CEO da Mistral AI, observou que a aquisição posiciona a empresa como parceira de fabricantes em setores críticos como aeroespacial, automotivo e de semicondutores, por meio de uma plataforma integrada para solucionar desafios complexos e acelerar a inovação industrial.

Nessa mesma linha, a Siemens argumenta que a IA industrial tem um impacto significativo quando aplicada de forma abrangente em toda a cadeia de valor, desde o projeto até a fabricação e a otimização de ativos. O presidente e CEO da Siemens, Roland Busch, afirmou na CES 2026 que a IA industrial “não é mais uma função, mas uma força que irá remodelar o próximo século”, permitindo que as empresas antecipem problemas, acelerem a inovação e reduzam custos.

Por sua vez, o presidente da Telefónica, Marc Murtra, argumentou no Cercle d’Economia que a Europa deve acelerar o desenvolvimento de suas próprias capacidades tecnológicas para fortalecer sua autonomia estratégica, afirmando que “construir nossa própria tecnologia é o caminho para defender os valores europeus”. Ele também enfatizou que a infraestrutura digital é essencial para a implementação da IA ​​e o desenvolvimento de tecnologias proprietárias em setores estratégicos.