ExpressGlass reforça digital como ponto de ligação com profissionais

A ExpressGlass apresentou uma nova imagem do MyExpressGlass, a plataforma digital desenvolvida para simplificar a gestão de processos relacionados com vidro automóvel por parte de mediadores e parceiros de negócio.

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O novo MyExpressGlass proporciona “uma experiência de utilização mais moderna, mantendo o foco na eficiência, rapidez e simplicidade”, diz a empresa que conta com cerca de 110 lojas em Portugal. “A plataforma continua a assumir-se como o principal ponto de ligação entre parceiros, mediadores, seguradoras e a ExpressGlass, permitindo uma gestão mais ágil e eficaz de todos os processos”, garante a companhia.

O MyExpressGlass, permite aos parceiros submeter e acompanhar pedidos em tempo real, consultar documentação, comunicar diretamente com a ExpressGlass e aceder, de forma simples e segura, a toda a informação necessária para a gestão diária da sua atividade.