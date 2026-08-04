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ExpressGlass reforça digital como ponto de ligação com profissionais

  • ECO Seguros
  • 18:25

A empresa do grupo Cary ,com 110 lojas em Portugal, aposta no digital como principal ponto de ligação com parceiros, mediadores, seguradoras.

A ExpressGlass apresentou uma nova imagem do MyExpressGlass, a plataforma digital desenvolvida para simplificar a gestão de processos relacionados com vidro automóvel por parte de mediadores e parceiros de negócio.

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O novo MyExpressGlass proporciona “uma experiência de utilização mais moderna, mantendo o foco na eficiência, rapidez e simplicidade”, diz a empresa que conta com cerca de 110 lojas em Portugal. “A plataforma continua a assumir-se como o principal ponto de ligação entre parceiros, mediadores, seguradoras e a ExpressGlass, permitindo uma gestão mais ágil e eficaz de todos os processos”, garante a companhia.

O MyExpressGlass, permite aos parceiros submeter e acompanhar pedidos em tempo real, consultar documentação, comunicar diretamente com a ExpressGlass e aceder, de forma simples e segura, a toda a informação necessária para a gestão diária da sua atividade.

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