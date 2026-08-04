Linklaters e Pérez-Llorca assessoram venda da Caravela à Allianz

As sociedades de advogados Linklaters e Pérez-Llorca assessoraram a transação que permitirá à Allianz Portugal adquirir 100% do capital da Caravela Seguros. Depois de vários meses em que a seguradora esteve em processo de venda e em que a italiana Reale esteve na corrida, a Allianz confirmou a intenção de adquirir a totalidade do capital da companhia, numa transação que o mercado avalia em cerca de 150 milhões de euros.

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“A conclusão da transação permanece sujeita às condições habituais para operações desta natureza, incluindo a obtenção das necessárias aprovações regulatórias”, referem os escritórios em comunicado.

A Linklaters prestou assessoria no processo no lado da venda, através de uma equipa multidisciplinar liderada pela área de Corporate/M&A, composta pelo managing partner Marcos de Sousa Monteiro, pela counsel Mariana Serra Baptista e pelo associate Nuno Devesa Neto. As áreas de Fiscal, Regulatório Financeiro e Concorrência também estiveram envolvidas na operação.

Da área de Fiscal, participaram o sócio Rui Camacho Palma, a counsel Inês Pisco Bento e a associate Maria Lima Ferreira. Nas questões de regulação de seguros, a assessoria foi assegurada pela sócia Vera Ferreira Lima e pela associate Rita Albuquerque. Já na área de Concorrência, a equipa foi composta pelo counsel João Pateira Ferreira, da managing associate Margot Lopes Martins e do associate Tomás Cunha.

Por seu lado, a Pérez-Llorca prestou assessoria multijurisdicional à Allianz, através de uma equipa multidisciplinar que, em Portugal, foi liderada pelo sócio Manuel Cordeiro Ferreira. Contou ainda com a participação dos advogados Rita Braga Themido e João Policarpo, da área de Corporate/M&A; da sócia Inês Palma Ramalho e das advogadas Sara Fróis Guerra e Matilde Mesquita Nunes, da área de Seguros e Resseguros; da sócia Susana Estêvão Gonçalves e da advogada Nicolle Barbetti, da área de Fiscal; e da sócia Rita Leandro Vasconcelos e da advogada Sofia Vilas-Boas, da área de Concorrência. Em Espanha, a equipa de Corporate foi liderada pelo sócio Felipe Vázquez.