Madrid regista melhor junho de todos os tempos para o turismo, com Bad Bunny e Leão XIV, e um impacto económico de quase 300 milhões de euros

Durante junho, a região recebeu tanto a tournée do artista internacional Bad Bunny quanto a visita apostólica do Papa Leão XIV à Espanha, dois eventos que tiveram um impacto económico de quase 300 milhões de euros.

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O artista porto-riquenho fez de Madrid a principal paragem europeia de sua tournée mundial ‘Debí tirar más fotos’, com 10 espetáculos realizados entre 30 de maio e 15 de junho no Estádio Air Metropolitano de Riade, que atraiu mais de 640 mil pessoas. Enquanto isso, a visita do Papa Leão XIV atraiu mais de 1,2 milhão de pessoas para os seus principais eventos públicos, incluindo a grande missa e a procissão de Corpus Christi realizadas no centro da cidade.

Segundo estimativas de diversas fontes económicas, ambos os eventos geraram um impacto económico combinado de cerca de 300 milhões de euros para a Comunidade de Madrid, sendo aproximadamente 212 milhões de euros associados aos espetáculos do Bad Bunny e outros 74 milhões de euros provenientes da visita do Papa, sem contar os efeitos indiretos no comércio, restaurantes, transporte e outros serviços.

Segundo o Inquérito de Ocupação Hoteleira do INE, Madrid alcançou assim o seu melhor registo histórico para o mês de junho, consolidando a força do turismo urbano e dos grandes eventos como um dos principais motores da economia regional.

Os dados oficiais também refletem que a Espanha registou, mais uma vez, recordes no turismo internacional durante o primeiro semestre do ano, tanto em número de visitantes quanto em gastos turísticos, um contexto no qual Madrid continua a fortalecer sua posição como um dos principais destinos europeus para turismo cultural, de lazer, de congressos e de negócios.

A coincidência de dois eventos de classe mundial no mesmo mês destacou mais uma vez o apelo internacional da capital e seu efeito na ocupação hoteleira, restaurantes, comércio e toda a atividade económica ligada ao turismo.

A evolução do setor também confirma a crescente relevância do turismo associado a grandes eventos como força motriz para a demanda e geração de riqueza, uma tendência que está permitindo a Madrid atingir recordes nos principais indicadores turísticos.