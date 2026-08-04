Mil pessoas participam da primeira fase do projeto Radar para o diagnóstico precoce de doença renal crónica

Esta primeira fase do projeto, que conta com o aval do Colégio Oficial de Farmacêuticos de Cáceres (COF) e da ALCER Cáceres e com o apoio da Boehringer Ingelheim, foi realizada entre 29 de junho e 17 de julho em nove farmácias de seis municípios de La Vera e continuará em setembro com uma unidade móvel que visitará novas cidades da Extremadura.

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A doença renal crónica afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo, e muitas desconhecem que a têm. Na Extremadura, a prevalência é de cerca de 9% na população geral e sobe para quase 39% em pessoas com doença cardiovascular, o que reflete a estreita interligação entre os sistemas renal e cardiovascular e a importância do diagnóstico precoce.

O objetivo do projeto Radar é aproximar os serviços de prevenção e saúde de áreas onde a dispersão geográfica e o envelhecimento da população tornam crucial o fortalecimento da acessibilidade a esses serviços. Para isso, o projeto combina campanhas de triagem em farmácias com ferramentas de acompanhamento remoto de pacientes após o diagnóstico.

PRIMEIRA FASE

Nesta primeira fase, que ainda precisa incorporar os dados do último dia, a Radar examinou 985 pessoas usando um simples exame de urina, com o apoio de um farmacêutico comunitário, permitindo uma avaliação da saúde renal. Os participantes que obtiveram resultados compatíveis com uma possível diminuição da função renal foram encaminhados ao sistema de saúde para confirmação do diagnóstico por meio de exames clínicos adicionais.

Até o momento, e aguardando a inclusão dos dados do último dia, foram observados 122 resultados positivos na triagem. No entanto, é necessário realizar uma triagem preliminar desses casos, revisando os prontuários médicos dos pacientes para verificar diagnósticos prévios de doença renal crónica (DRC) ou outras condições prevalentes relacionadas, como diabetes mellitus ou doença cardiovascular.

De 21 a 29 de setembro do mesmo mês, o projeto incorporará uma unidade móvel que percorrerá 14 localidades da Extremadura para ampliar o seu alcance, incluindo Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Viandar de la Vera, Rosalejo, Millanes, Belvís de Monroy, Romangordo, Deleitosa, Robledollano, Navalvillar de Ibor, Castañar de Ibor, Bohonal de Ibor, Fresnedoso de Ibor e Navalmoral de la Mata, confirmados até agora.

Em uma terceira fase, de 5 a 23 de outubro, após a visita da unidade móvel, o projeto retornará às farmácias comunitárias de La Vera para ampliar o alcance dos esforços de triagem e reforçar o impacto gerado durante as fases anteriores. Isso ocorrerá em 15 farmácias em cidades como Navalmoral de la Mata, Talayuela, Majadas de Tiétar, Casatejada, Saucedilla, Serrejón, Almaraz, Villar del Pedroso, Pueblonuevo de Miramontes, El Gordo e Valdelacasa de Tajo, conforme confirmado até o momento.

Os promotores da iniciativa estimam uma participação aproximada de 15% da população durante todas as fases do projeto.

O Radar também incorpora ferramentas tecnológicas avançadas para o monitoramento de pacientes diagnosticados, baseadas em inteligência artificial. A assistente virtual de voz LOLA fará ligações periódicas automatizadas para acompanhar o progresso de pessoas com doença renal crónica. Essa tecnologia permitirá a deteção precoce de possíveis sinais de agravamento e facilitará um cuidado mais preventivo, personalizado e atencioso.