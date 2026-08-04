Segurança

Ministros da UE concordam em reforçar fronteiras e mecanismos de regresso de migrantes

  • Lusa
  • 13:15

"Houve consenso quanto à necessidade de continuar a combate sem tréguas as redes de auxílio à imigração ilegal, reforçar os mecanismos de regresso", dizem os ministros da Administração Interna da UE.

Os ministros da Administração Interna da União Europeia (UE) concordaram hoje que é necessário reforçar as fronteiras e os “mecanismos de regresso” de migrantes, após uma reunião por videoconferência dedicada à crise na fronteira de Ceuta.

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Num comunicado divulgado no final dessa reunião, o Conselho da UE refere que os ministros trocaram “pontos de vista sobre a importância de proteger as fronteiras externas” do bloco.

“Houve consenso quanto à necessidade de continuar a combate sem tréguas as redes de auxílio à imigração ilegal, reforçar os mecanismos de regresso, fortalecer as fronteiras da UE, desenvolver parcerias sólidas com países terceiros e melhorar a capacidade de antecipação”, lê-se no comunicado.

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