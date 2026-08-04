Espaço

Polo de incubação da ESA em Oeiras abre nova call para startups espaciais

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 12:58

O ESA BIC Tagus abriu a segunda fase de candidaturas para incubar três novas startups ligadas ao setor espacial, após anunciar as primeiras empresas selecionadas para o programa.

Depois de revelar as primeiras startups incubadas no ESA BIC Tagus, o Técnico Venture Lab abriu uma nova fase de candidaturas para o programa de incubação da Agência Espacial Europeia (ESA), procurando selecionar mais três empresas portuguesas ou internacionais que desenvolvam tecnologias ligadas ao setor espacial. As inscrições estão abertas até 5 de outubro.

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O ESA BIC Tagus em Oeiras, o mais recente polo nacional, procura startups que desenvolvam soluções de tecnologia espacial, desde infraestruturas para o setor até aplicações baseadas em dados de satélite.

As empresas selecionadas terão acesso a “financiamento direto zero-equity para acelerar sua tecnologia e negócios, suporte técnico da Agência Espacial Europeia, mentoria empresarial personalizada” e “acesso a uma rede internacional de investidores, líderes do setor e parceiros”.

A abertura desta segunda call surge depois de terem sido anunciadas as primeiras três startups incubadas pelo em Oeiras: a Altitude, focada em comunicações espaciais, a Skylab, dedicada ao acesso suborbital, e a HydroAI, que desenvolve soluções de observação da Terra baseadas em inteligência artificial (IA).

O ESA BIC Tagus é promovido pelo Técnico Venture Lab, do Instituto Superior Técnico, e integra a rede de centros de incubação da ESA, criada para apoiar empresas em fase inicial que desenvolvam tecnologias e aplicações com potencial para o mercado espacial.

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