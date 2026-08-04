Portuguesa Code For All é a 19.ª melhor ‘edtech’ do mundo em ranking da revista Time

A startup portuguesa Code For All, que dá formação em tecnologia, surge em 19.º lugar num ranking das melhores empresas edtech do mundo, elaborado pela revista Time e pelo Statista. É a única empresa portuguesa no ranking e a quarta melhor se consideradas apenas as empresas europeias.

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“Para avaliar as principais empresas edtech do mundo, a Time estabeleceu uma parceria com o Statista num projeto de investigação baseado em dados, analisando milhares de empresas do setor com foco no desempenho financeiro sólido e no impacto na indústria”, explica a revista. Foram analisadas “cerca de 6.500 empresas através de pesquisa, formulários online e colaborações com outras empresas de dados e informação de mercado”, explica a nota metodológica.

O resultado foi um ranking de 500 empresas de tecnologia educativa “com melhor desempenho” que é liderado pela aplicação de ensino de idiomas Duolingo, sedeada nos EUA, com uma pontuação de 95,3. A brasileira Cogna e a indiana Unext completam o pódio, com pontuações de, respetivamente, 92 e 91,2.

Com uma pontuação de 87,7, a Code For All considera que esta “distinção” reforça “o posicionamento de Portugal entre os países capazes de criar soluções de educação tecnológica com impacto e reconhecimento internacional”. “Nos últimos dois anos assistimos à maior transformação tecnológica da última década. Nunca foi tão exigente ensinar tecnologia. A velocidade a que a inteligência artificial está a transformar o mercado faz com que aquilo que era relevante aprender há um ano possa hoje já não ser suficiente”, afirma o diretor-geral, João Canavarro, citado num comunicado.

A Time destacou também 17 empresas mundiais com menos de dez anos de existência e as maiores taxas de crescimento de receitas nos últimos três anos, que submeteram esses dados no formulário de candidatura. Não há nenhuma startup portuguesa na lista das chamadas “estrelas em ascensão”, que é liderada pela ucraniana Brighterly.