Progressos nas negociações para reabrir Ormuz atiram Brent abaixo dos 80 dólares

Os preços do petróleo intensificaram as descidas e seguem a afundar mais de 5%, com o Brent, em Londres, a negociar abaixo dos 80 dólares por barril. A pressionar o “ouro negro” estão as declarações de vários responsáveis norte-americanos e do Qatar, que confirmaram progressos nas negociações para um acordo entre os EUA e o Irão.

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O Brent, negociado em Londres, segue a afundar 5,36% para 79,26 dólares por barril. Já o WTI, transacionado em Nova Iorque, tomba 5,76% para 75,72 dólares por barril.

O dia está a ser marcado pelas declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e do Secretário de Estado dos EUA, que deram conta dos avanços nas negociações. Enquanto Bessent — o primeiro a falar — adiantou que poderá ser alcançado um acordo esta terça ou quarta-feiras para reabrir o Estreito de Ormuz, Rubio confirmou progressos nas negociações.

Ao mesmo tempo, um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar referiu que prosseguem os esforços diplomáticos para chegar a um acordo para terminar o conflito.

A perspetiva de um acordo entre os EUA e o Irão aceleraram uma forte descida dos preços do petróleo. “Se as negociações entre os Estados Unidos e o Irão registarem progressos significativos, o mercado poderá continuar a atribuir uma menor probabilidade a perturbações no abastecimento, reduzindo ainda mais o prémio de risco geopolítico incorporado nos preços do petróleo”, adiantou Simon-Peter Massabni, head of business development da XS.com à Reuters.

O início do conflito no Médio Oriente causou fortes perturbações no fornecimento de petróleo e outras importantes matérias-primas que são transportadas diariamente pelo Estreito de Ormuz. Cerca de um quinto do petróleo e gás consumido a nível global passava pelo canal.

Desde o final de fevereiro, quanto os EUA e Israel atacaram o Irão, o mundo perdeu mais de 2,6 mil milhões de barris de petróleo, segundo adiantou a petrolífera saudita Aramco.

Os analistas do Goldman Sachs antecipam que o Brent negoceie entre os 80 e os 90 dólares por barril enquanto não houver um acordo definitivo para terminar a guerra.