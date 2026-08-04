Receitas da SpaceX disparam 92% nos primeiros resultados após maior IPO de sempre

Menos de dois meses depois de ter protagonizado a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) de sempre, já são conhecidos os primeiros resultados da SpaceX após a estreia em bolsa. A empresa de Elon Musk fechou o segundo trimestre do ano com um disparo das receitas de 92%, superando as estimativas dos analistas. As vendas foram impulsionadas pelo forte crescimento dos negócios de internet por satélite Starlink e de inteligência artificial (IA).

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As receitas subiram de 4,1 mil milhões de dólares, no segundo trimestre de 2025, para 7,8 mil milhões nos três meses terminados em junho, ficando acima dos 6,93 mil milhões antecipados pelos analistas, segundo dados da LSEG.

Apesar da forte subida das receitas, a companhia registou um prejuízo líquido de 541 milhões de dólares no trimestre, um número que compara com os mil milhões de prejuízos reportados no período homólogo.

Segundo adiantou a empresa no comunicado de resultados, investiu 18,37 mil milhões em infraestruturas de IA, no Starship e na expansão do Starlink. A IA absorveu 15,83 mil milhões do investimento global, com o capex a ficar muito acima dos 13,22 mil milhões previstos pelos analistas, segundo o FactSet.

A companhia, que se estreou em bolsa a 12 de junho com um disparo de mais de 30%, tem vindo a perder velocidade e acumula uma queda de desde a entrada em bolsa.

A Starlink e as restantes operações de conectividade da SpaceX continuam a ser o principal motor financeiro da empresa, sustentando a estratégia focada em construir um negócio orientado para a IA que vá além do aluguer de capacidade computacional, abrangendo o desenvolvimento de modelos de IA de ponta, software para consumidores e empresas e, eventualmente, centros de dados no espaço.

O negócio de internet por satélite da empresa continuou a aumentar o número de subscritores a nível global, suportado pelo lançamento de novos satélites e por uma oferta crescente de serviços para consumidores, empresas, aviação, transporte marítimo e entidades governamentais.

O negócio de IA da SpaceX, que inclui a xAI, o Grok e a plataforma de redes sociais X, bem como uma operação de centros de dados em rápida expansão, foi a principal área de investimento da empresa. O negócio está a gerar receitas através de contratos de capacidade computacional com a Anthropic, a Google, da Alphabet, e a Reflection AI, embora uma parte das suas receitas recorrentes ainda não tenha sido reconhecida.

As ações da SpaceX fecharam a sessão a valorizar mais de 9%, com os títulos a subirem antes de serem conhecidos os números do trimestre.