Mercados

Reclamações de investidores sobem 9,4% e CMVM dá razão a mais de um terço dos queixosos

2

No primeiro semestre, a CMVM encurtou o tempo de resposta às queixas, resolvendo processos em cerca de 57 dias, num quadro em que 73% das reclamações visaram bancos e corretoras.

ECO Fast
  • O regulador do mercado de capitais registou um aumento significativo nas reclamações de investidores, totalizando 151 no primeiro semestre, um crescimento homólogo de 9,4%.
  • As instituições de crédito foram as mais visadas, representando 73% das queixas, com a execução de ordens e a negociação de ações a serem os principais focos de insatisfação dos investidores.
  • Apesar do aumento das reclamações, a CMVM conseguiu reduzir o tempo médio de resposta em quase 30% para 57 dias, evidenciando uma maior eficiência na resolução de processos.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recebeu 151 reclamações de investidores no primeiro semestre de 2026, uma média próxima de 25 queixas por mês, e concluiu 175 processos, um salto de 47% face ao semestre anterior e de 34% em relação ao período homólogo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O regulador do mercado de capitais divulgou esta terça-feira as estatísticas semestrais sobre reclamações de investidores, com o volume de queixas recebidas a crescer 9,4% face ao primeiro semestre de 2025 e 13,5% face ao segundo semestre do ano passado.

A CMVM revela que o “Livro de Reclamações manteve-se como o canal preferencial dos investidores para apresentarem reclamações, concentrando 62% do total” e com a grande maioria dos reclamantes a recorrer à versão eletrónica do Livro de reclamações.

  • Entre os principais visados das queixas dos investidores estão as instituições de crédito, “que representaram 73% do total, seguido das empresas de investimento com um peso de 14%”. Entre as instituições mais visadas está a Caixa Geral de Depósitos e a XTB, ao contabilizarem 17 e 16 reclamações admitidas, respetivamente.
  • No topo das reclamações permanece a execução de ordens e entre os instrumentos financeiros visados, as ações concentram a maior fatia das reclamações recebidas, um resultado que a CMVM associa à intensidade da negociação em bolsa ao longo do semestre. Estes dados mostram que os investidores mostram-se mais atentos à forma como as ordens de compra e venda de títulos são processadas pelos intermediários financeiros.

Dos 175 processos concluídos, 37% terminaram com a CMVM a dar razão ao reclamante e com a entidade financeira visada a satisfazer a pretensão apresentada. O número traduz uma fatia relevante de casos em que a intervenção do regulador resultou numa resposta favorável ao investidor por parte do banco, da corretora ou da sociedade gestora envolvida. Contudo, em 58% dos casos, “conclui-se que o reclamante não tinha razão”.

Os dados da CMVM revelam ainda que o aumento do número de processos não travou o regulador. A mediana do prazo de tratamento das reclamações concluídas caiu para 57 dias corridos, menos 23 dias do que no segundo semestre de 2025 e menos 22 dias do que no primeiro semestre do ano anterior.

O conjunto dos números publicados pela CMVM desenha o retrato de um mercado com mais investidores a recorrer ao mecanismo de reclamação e de um regulador a despachar processos num prazo mais curto do que em semestres anteriores.

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Reclamações de investidores sobem 9,4% e CMVM dá razão a mais de um terço dos queixosos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Líder da CMVM alerta para limitações de recursos

Lusa,

Laginha de Sousa diz que CMVM "é uma entidade que não utiliza um euro do Orçamento do Estado", mas que mesmo assim "tem limitações à capacidade de utilização de recursos".

1