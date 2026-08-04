Transportes Metropolitanos de Lisboa escolhe Albano Jerónimo para ser “Dono do Tempo” em campanha

A campanha da entidade gestora do Navegante, assinada criativamente pela Fred & Fabrik, está presente em publicidade exterior, bem como em televisão, rádio, imprensa, meios digitais e redes sociais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), entidade que gere a marca Navegante, apostou numa campanha de lançamento da nova funcionalidade que permite acompanhar, em tempo real, a circulação dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Sob o conceito criativo “Dono do Tempo”, o ator Albano Jerónimo interpreta uma personagem que parece controlar o tempo e saber, ao segundo, onde está cada transporte. No final, descobre-se que a personagem está a utilizar a app navegante.

A funcionalidade é suportada pela plataforma Go, desenvolvida pela TML, que integra e correlaciona, em tempo real, os dados da operação planeada com a operação realizada pelos diferentes operadores de transporte da Área Metropolitana de Lisboa. Paralelamente, a plataforma disponibiliza à TML uma visão integrada da rede, permitindo monitorizar o desempenho da operação, identificar desvios ao serviço previsto e apoiar a tomada de decisão operacional.

A campanha “Dono do Tempo”, assinada criativamente pela Fred & Fabrik, está presente em publicidade exterior (OOH) e digital (DOOH), bem como em televisão, rádio, imprensa, meios digitais e redes sociais.

“O plano de meios foi pensado e definido pela TML. Normalmente não recorremos a agência [de meios]. Envolvemo-nos sempre muito em todas as campanhas, os briefings são sempre muito detalhados e envolvemo-nos muito na produção e na conceção criativa”, responde a entidade ao +M. Alguns meios foram contratados diretamente pela TML e outros através de duas agências diferentes.

De acordo com os dados consultados pelo +M através do portal Base, a TML investiu pelo menos 87,8 mil euros na campanha, dos quais 59,8 mil euros foram alocados à agência criativa Fred & Fabrik e 28 mil euros à Connosco, agência que representa o ator Albano Jerónimo.