Vice-presidente da câmara alta de Marrocos apela à “cooperação em vez de acusações” na sequência da crise de Ceuta

Lahcen Haddad, vice-presidente da Câmara dos Conselheiros de Marrocos (Câmara Alta do Parlamento Marroquino), presidente da Comissão Parlamentar Mista UE-Marrocos, membro do Parlamento Pan-Africano e ex-ministro de Marrocos, faz essa reflexão num artigo publicado às 6h desta terça-feira (horário das Ilhas Canárias), no ‘Atlántico Hoy’, um dos principais veículos de comunicação digital das ilhas, intitulado ‘Ceuta: factos, hipóteses e o perigo da mitificação política’, no qual analisa os acontecimentos recentes.

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A publicação coincide com o debate gerado após os recentes acontecimentos em Ceuta, que reabriram a discussão sobre a gestão das fronteiras externas, a cooperação bilateral entre Espanha e Marrocos e a estabilidade do espaço Schengen.

No artigo, Haddad argumenta que “os eventos ocorridos em Ceuta nos últimos dias não merecem nem complacência nem histeria” e afirma que “a reunião de dezenas de milhares de pessoas em questão de horas na costa marroquina em frente a Ceuta constituiu um evento extraordinário”.

Na sua opinião, “a magnitude do movimento sobrecarregou as capacidades operacionais locais em Marrocos, exerceu uma enorme pressão sobre as autoridades espanholas e, tragicamente, custou vidas humanas”, salientando ainda que “Marrocos e Espanha cooperaram de forma eficaz para restabelecer a ordem e garantir a segurança das passagens fronteiriças e das áreas circundantes”.

No entanto, ele acredita que “reconhecer a gravidade da crise não nos obriga a renunciar ao rigor analítico” e acrescenta que “quanto mais excecional for um evento, maior será a responsabilidade de distinguir entre o que sabemos, o que suspeitamos e o que simplesmente imaginamos”.

Nesse sentido, ele afirma que “grande parte do debate público não passou nesse teste”, porque, em sua opinião, várias interpretações “confundiram hipóteses com factos comprovados”.

O líder marroquino afirma que “os factos são relativamente claros” e explica que “as redes sociais foram inundadas com mensagens sugerindo que a travessia para Ceuta facilitaria o acesso à Espanha continental e ao espaço Schengen”, que “as redes de tráfico de migrantes aproveitaram-se rapidamente desses rumores” e que “a grande maioria dos que atravessaram acabou retornando ao Marrocos”.

No entanto, ele acrescenta que “esses factos são suficientes para explicar como a crise ocorreu. Mas não são suficientes para provar quem, se é que alguém, a planejou deliberadamente”.

Ele também alerta que “o debate público tem-se tornado cada vez mais um exercício de atribuição de intenções sem provas”, lembrando que “as acusações mais graves exigem as provas mais robustas” e lamentando que “quanto mais espetacular for uma acusação, menor parece ser o nível de provas exigido para sustentá-la”.

Haddad também destaca que “durante décadas, ambos os países construíram uma das parcerias estratégicas mais importantes do Mediterrâneo”, observando que a Espanha e Marrocos “cooperam estreitamente na luta contra o terrorismo, no compartilhamento de informações, no combate ao crime organizado, na energia, no comércio e na gestão da migração”.

Em sua opinião, “transformar cada crise migratória em uma suposta agressão deliberada de um Estado contra outro coloca em risco justamente os mecanismos que permitiram essa cooperação” e, além disso, “esconde uma realidade muito mais incómoda: as pressões migratórias são estruturais, não episódicas”.

Na parte final do artigo, o vice-presidente da câmara alta marroquina argumenta que “a crise de Ceuta deve nos impulsionar não apenas a fortalecer a gestão das fronteiras, mas também a fortalecer nossa disciplina intelectual”, insistindo que “os factos devem permanecer factos. As hipóteses devem permanecer hipóteses. E a especulação nunca deve ser apresentada como se fosse evidência”.

Em conclusão, ele afirma que “o verdadeiro teste da relação bilateral não será impedir que essas crises ocorram, mas decidir se ambas as sociedades preferem enfrentá-las com evidências em vez de emoções, com cooperação em vez de acusações e com visão estratégica em vez de criação de mitos políticos”.

O artigo conclui com uma reflexão pessoal na qual Haddad afirma explicitamente: “Pessoalmente, e independentemente das responsabilidades institucionais que atualmente detenho, acredito que, em tempos de incerteza, os factos continuam sendo a base mais sólida para qualquer política responsável. Todo o resto é ruído.”