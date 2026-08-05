Acordo para Ormuz entre Irão e Omã daria a Teerão controlo sobre tráfego no Estreito

Um acordo proposto entre o Irão e Omã daria a Teerão controlo sobre os navios que entram no Golfo através do Estreito de Ormuz, avança a Reuters com base numa fonte iraniana de alto nível e dois responsáveis regionais. A avançar representa uma das maiores concessões feitas até agora ao Irão. Não há indicações, todavia, de um acordo iminente tal como referido por Donald Trump.

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“A concessão já foi feita no que respeita a alguma forma de controlo sobre Ormuz”, disse uma das fontes regionais à agência noticiosa. Uma outra fonte regional referiu que não está definido a forma como esse controlo será exercido, com os negociadores dos países do Golfo a insistir que as inspeções aos navios sejam supervisionadas pelos Estados da região e que o eventual pagamento de taxas seja voluntário.

Já a fonte iraniana refere que o acordo prevê Teerão tenha controlo sobre os navios que entrem no Golfo através do estreito, não havendo acordo sobre os que seguem no sentido inverso.

A avançar nestes termos o acordo representa uma das maiores concessões a Teerão. Antes do conflito entre EUA e o Irão, o estreito, uma das maiores passagens de navios petrolíferos, encontrava-se aberto à livre circulação de todos os navios, sem cobrança de taxas. E os EUA têm insistido que nunca aceitarão um acordo que permita ao Irão controlar o acesso ao Estreito de Ormuz.

Durante a noite, em declarações à Fox News, Trump adiantava que as conversações “estão a correr bem”, prometendo que o “Estreito de Ormuz vai reabrir muito em breve”. “Se voltarem atrás outra vez, serão duramente atingidos”, disse.

Mas fonte iraniana de alto nível ouvida pela Reuters afastou esse cenário. “As negociações prosseguem, mas ainda é demasiado cedo para dizer que um acordo com Omã foi finalizado”, afirmou a fonte.