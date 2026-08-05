AdC dá “luz verde” à compra do hotel e casino de Troia pelo grupo Arrow

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu “luz verde” à compra do hotel e do casino de Troia pela sociedade Flecha Lux, do grupo Arrow, segundo a informação divulgada esta quarta-feira.

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“O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência […] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”, lê-se na informação divulgada pelo regulador. A AdC justificou esta decisão com o facto de a operação não ser suscetível de criar entraves significativos à concorrência.

A Flecha Lux é uma sociedade do grupo Arrow, que em Portugal, está ativo, “essencialmente, na gestão de créditos vencidos e de cobrança duvidosa e em investimentos imobiliários, na exploração de alojamentos turísticos e de campos de golfe, na produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos e na comercialização de mobiliário e equipamentos para a hotelaria”.

Segundo a AdC, na Península de Tróia, “explora ativos de alojamento turístico, marinas e portos de recreio, serviços de transporte marítimo em ferry, bem como concessões de praia e apoios balneares. Integra o grupo TDR, o qual também opera em Portugal as atividades de ‘renting’ e ‘leasing’ automóvel”.

Por outro lado, as empresas alvo da operação são sociedades que integram, em conjunto, o complexo turístico e de lazer denominado “Tróia Design Hotel e Casino do Tróia Design Hotel”, na Península de Tróia, Alentejo.

“A Grano Salis é uma sociedade ativa na exploração do empreendimento turístico Tróia Design Hotel e titular da concessão de exploração do Casino do Tróia Design Hotel”, indicou, e a CHT é “ativa na exploração hoteleira e de um casino, titular de ativos imobiliários e concessões relacionadas com o complexo Casino Hotel de Tróia”.