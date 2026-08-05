Barcelos aprova concurso público para construção de nova ETAR de 35 milhões

A Câmara Barcelos aprovou, em reunião do executivo, a abertura do concurso público internacional para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do concelho, num investimento superior a 35 milhões de euros, indicou esta quarta-feira o município.

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Em comunicado, a câmara explica que a nova infraestrutura vai ficar localizada na freguesia de Vila Frescainha São Pedro e terá um prazo de execução de 910 dias.

“O projeto de execução contempla a construção da estação de tratamento e das respetivas infraestruturas de apoio, incluindo trabalhos de construção civil, circuitos hidráulicos, equipamentos e instalações elétricas e de telecomunicações“, adianta a autarquia, do distrito de Braga.

Segundo o município, a futura ETAR vai permitir aumentar a capacidade de tratamento de águas residuais do concelho, assegurando uma resposta mais eficaz às necessidades atuais e futuras da população, e vai contribuir também para a proteção dos recursos hídricos, a melhoria da qualidade ambiental e o cumprimento das normas nacionais e comunitárias em matéria de saneamento.

“A empreitada integra a operação NORTE2030-FEDER-03055800 – ETAR de Barcelos, cujo investimento total é superior a 35 milhões de euros, beneficiando de um apoio financeiro da União Europeia de cerca de 25 milhões de euros, no âmbito do Programa Regional Norte 2030“, refere o comunicado.

O projeto incorpora ainda, refere a câmara, soluções tecnológicas de elevada eficiência ambiental, incluindo tratamento terciário com ozonização, valorização de subprodutos, reutilização de água tratada, produção de energia para autoconsumo e medidas de adaptação às alterações climáticas.

Na mesma deliberação, o executivo municipal aprovou as peças do procedimento concursal, a constituição do júri do procedimento, bem como a designação dos gestores do procedimento e do contrato, reunindo assim as condições necessárias para o lançamento do concurso público internacional e o início do processo de contratação da empreitada.

A Câmara de Barcelos diz que a construção da nova ETAR integra a estratégia do município “de modernização das infraestruturas de saneamento e de reforço da qualidade dos serviços públicos, representando um investimento determinante para a sustentabilidade ambiental, a valorização do território e a melhoria da qualidade de vida da população”.