Barcelos aprova concurso público para construção de nova ETAR de 35 milhões
Empreitada beneficia de um apoio financeiro da União Europeia de cerca de 25 milhões de euros, no âmbito do Programa Regional Norte 2030.
A Câmara Barcelos aprovou, em reunião do executivo, a abertura do concurso público internacional para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do concelho, num investimento superior a 35 milhões de euros, indicou esta quarta-feira o município.
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Em comunicado, a câmara explica que a nova infraestrutura vai ficar localizada na freguesia de Vila Frescainha São Pedro e terá um prazo de execução de 910 dias.
“O projeto de execução contempla a construção da estação de tratamento e das respetivas infraestruturas de apoio, incluindo trabalhos de construção civil, circuitos hidráulicos, equipamentos e instalações elétricas e de telecomunicações“, adianta a autarquia, do distrito de Braga.
Segundo o município, a futura ETAR vai permitir aumentar a capacidade de tratamento de águas residuais do concelho, assegurando uma resposta mais eficaz às necessidades atuais e futuras da população, e vai contribuir também para a proteção dos recursos hídricos, a melhoria da qualidade ambiental e o cumprimento das normas nacionais e comunitárias em matéria de saneamento.
“A empreitada integra a operação NORTE2030-FEDER-03055800 – ETAR de Barcelos, cujo investimento total é superior a 35 milhões de euros, beneficiando de um apoio financeiro da União Europeia de cerca de 25 milhões de euros, no âmbito do Programa Regional Norte 2030“, refere o comunicado.
O projeto incorpora ainda, refere a câmara, soluções tecnológicas de elevada eficiência ambiental, incluindo tratamento terciário com ozonização, valorização de subprodutos, reutilização de água tratada, produção de energia para autoconsumo e medidas de adaptação às alterações climáticas.
Na mesma deliberação, o executivo municipal aprovou as peças do procedimento concursal, a constituição do júri do procedimento, bem como a designação dos gestores do procedimento e do contrato, reunindo assim as condições necessárias para o lançamento do concurso público internacional e o início do processo de contratação da empreitada.
A Câmara de Barcelos diz que a construção da nova ETAR integra a estratégia do município “de modernização das infraestruturas de saneamento e de reforço da qualidade dos serviços públicos, representando um investimento determinante para a sustentabilidade ambiental, a valorização do território e a melhoria da qualidade de vida da população”.
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