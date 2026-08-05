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Carla Ourelo é a nova diretora de operações de media da Publicis Portugal

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Com mais de 25 anos de experiência nas áreas de media, comunicação e estratégia de marca, Carla Ourelo era client service director da PHD, do grupo Omnicom.

O Publicis Groupe Portugal integrou Carla Ourelo na sua estrutura de media, nomeando-a para o cargo de diretora de operações. A nova responsável transita do grupo Omnicom, onde era client service director da agência de meios PHD Portugal.

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Nesta nova função, Carla Ourelo terá um papel transversal às diferentes agências de media do grupo. A sua missão passará por apoiar a evolução do modelo operacional da área de media, em linha com a visão Power of One do grupo. Irá reportar diretamente a Maria Carvalho, chief media officer do Publicis Groupe Portugal.

“O meu objetivo será contribuir para criar as condições que permitam às equipas trabalhar de forma cada vez mais integrada, eficiente e orientada para resultados”, afirma a nova diretora de operações, citada em comunicado.

Por sua vez, Maria Carvalho sublinha que “a entrada da Carla representa um reforço importante para continuarmos a evoluir o nosso modelo Power of One, promovendo uma colaboração ainda mais próxima entre equipas e potenciando a forma como colocamos o conhecimento coletivo do grupo ao serviço dos nossos clientes”.

Com mais de 25 anos de experiência nas áreas de media, comunicação e estratégia de marca, Carla Ourelo construiu a sua carreira no grupo Omnicom, onde assumiu diferentes funções de liderança nas agências OMD, Opera e PHD.

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