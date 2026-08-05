Chega/Açores quer conhecer medidas para controlar a dívida pública regional

A bancada parlamentar do Chega/Açores quer saber que medidas tomou ou pretende aplicar o Governo Regional para controlar a dívida pública regional e “garantir a sustentabilidade” das finanças.

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Num requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados questionam o valor atual da dívida direta e indireta dos Açores e que mecanismos de monitorização e controlo da dívida pública regional se encontram atualmente em funcionamento.

Os parlamentares interrogam se existe uma estratégia plurianual específica para a redução da dívida e que indicadores financeiros utiliza o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) para avaliar a sua sustentabilidade, bem como que medidas concretas estão previstas para reduzir o recurso ao endividamento nos próximos anos.

A bancada pretende apurar que impacto poderá ter um “eventual agravamento das condições de financiamento do Estado na capacidade de financiamento da região”. O montante atualmente pago pelo arquipélago em juros da dívida pública, a discriminação do exercício orçamental desde 2020 e as medidas de contenção da despesa pública previstas ou em estudo com o objetivo de limitar o crescimento da dívida regional são outros dados requeridos.

O Chega/Açores quer saber se o Governo dos Açores admite proceder à reestruturação, fusão ou extinção de organismos públicos e empresas do setor público regional “como forma de reduzir a despesa estrutural e contribuir para a sustentabilidade das contas públicas”.

O partido pretende conhecer que cenários financeiros foram elaborados pelo executivo para responder a uma “eventual degradação das contas públicas nacionais ou ao aumento das taxas de juro internacionais”.

A 25 de junho, o Governo dos Açores estimou uma redução do ‘stock’ da dívida pública até ao final de 2026 e afirmou que o rácio da dívida face ao Produto Interno Bruto (PIB) da região continuará abaixo dos 60%.

“Em 2026, o endividamento é zero, não temos transformação de dívida comercial em financeira. Vamos estar abaixo, claramente, dos 60% da dívida em relação ao PIB e até estimamos que o ‘stock’ global da dívida a 31 de dezembro de 2026 possa ser inferior ao ‘stock’ global da dívida a 31 dezembro de 2025”, afirmou, na altura, o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas.

De acordo com o Banco de Portugal, a dívida pública dos Açores atingiu o valor de 3.798 milhões de euros no final de 2025, um valor superior ao registado em 2024 (3.394 milhões).