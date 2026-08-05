Dazn Portugal renova direitos da Premier League até 2031

A Dazn vai também transmitir a Emirates FA Cup a partir da temporada 2028/29, competição que integrava o portefólio da Sport TV.

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A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, renovou os direitos de transmissão da Premier League em Portugal até 2031. Além disso, garantiu os direitos integrais e exclusivos da Emirates FA Cup a partir da temporada 2028/29. A competição fazia parte do portefólio da Sport TV.

“Este acordo confirma a ambição com que estamos a construir o futuro da Dazn em Portugal: garantir a continuidade das competições centrais para os fãs e reforçar o portefólio com novos direitos de referência. Renovámos a Premier League, um dos pilares do nosso portefólio, e assegurámos, pela primeira vez, os direitos da histórica Emirates FA Cup”, afirma João Diogo Ferreira, diretor-geral da Dazn Portugal, citado em comunicado.

A plataforma transmite a Premier League em Portugal desde a temporada 2022/23, com a nova temporada a arrancar no dia 21 de agosto. Em Espanha, a Dazn renovou igualmente os direitos da Premier League e assegurou o regresso da Emirates FA Cup para o mesmo ciclo, entre 2028/29 e 2030/31.

Recorde-se que a Dazn anunciou recentemente que passará a transmitir, em exclusivo, a MotoGP e o WorldSBK a partir de 2027.