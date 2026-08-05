Detido pela PJ em operação que apreendeu cocaína num navio morre na prisão

Um dos três detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na sequência da operação “Skydrop”, que levou à apreensão de cinco toneladas de cocaína num navio abordado em alto mar, morreu na madrugada desta quarta-feira no estabelecimento prisional anexo à PJ, em Lisboa, por enforcamento. A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã e pela RTP, no dia em que os outros dois detidos foram presentes a tribunal para serem ouvidos.

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De acordo com a estação pública, o corpo foi encontrado pelas 8h00 desta quarta-feira, não existindo videovigilância nas celas. Haverá, todavia, câmaras nos corredores das instalações.

A operação da PJ, realizada através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em articulação com a Marinha e a Força Aérea, permitiu desmantelar um grupo criminoso suspeito de introduzir grandes quantidades de droga na Europa através de um navio porta-contentores.

O navio, proveniente da América Latina e com bandeira de Hong Kong, foi detetado e abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, cerca de 1.185 quilómetros, numa operação considerada pela PJ de elevada complexidade. No interior da embarcação foram encontradas cerca de cinco toneladas de cocaína, além de vários objetos utilizados no transporte da droga e no lançamento de carga para o mar.

Durante a abordagem foram detidos dois cidadãos estrangeiros que se encontravam clandestinos no navio. Posteriormente, na sequência da investigação, a Polícia Judiciária identificou e deteve também um elemento da tripulação por suspeitas de envolvimento no esquema criminoso. A RTP refere que o detido que foi encontrado morto seria o único que poderia dar mais informações à PJ sobre esse esquema.

A investigação começou após informação partilhada pelo MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), com colaboração das autoridades do Reino Unido e de Espanha. O navio, acompanhado pela Marinha portuguesa, foi conduzido até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira.