Disney e TikTok aliam-se para partilha de vídeos de curto formato

O acordo permite aos utilizadores do Tiktok utilizar personagens e cenas de filmes e séries a Disney. Ao mesmo tempo, o Disney+ vai contar com vídeos da rede social.

A Walt Disney e o Tiktok anunciaram esta quarta-feira um acordo global que vai permitir aos utilizadores da rede social criar conteúdos utilizando as personagens e cenas de filmes e séries da Disney.

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O acordo, cujo valor financeiro não foi revelado, terá um projeto-piloto nos Estados Unidos da América (EUA) nos próximos meses, com a intenção de chegar posteriormente a outros mercados.

Além dos conteúdos da Disney estarem disponíveis na rede social, os vídeos do TikTok vão estar, pela primeira vez, disponíveis fora da plataforma. Os conteúdos serão incluídos no formato Verts do Disney+, feed vertical do serviço de streaming da Disney disponibilizado em março nos EUA.

“Os melhores contadores de histórias são, antes de mais, fãs”, afirmou Asad Ayaz, diretor de marketing e de marca da The Walt Disney Company, citado em comunicado. “Esta colaboração cria uma nova ponte entre as histórias que contamos e a criatividade que inspiram, dando aos criadores um palco maior para partilharem o que criaram e ao público mais para descobrir no Disney+ todos os dias”, acrescenta ainda.

“Os criadores estão no centro de tudo o que fazemos no TikTok. A sua criatividade prolonga a vida dos filmes e séries em conversas que os fãs descobrem e partilham”, disse, por sua vez, Dawn Yang, responsável global de entretenimento do TikTok.

Através do Disney Creator Ambassador Program, gerido em conjunto, a Disney e o TikTok permitirão que criadores desbloqueiem recompensas, “garantindo-lhes maior visibilidade, acesso a eventos exclusivos e caminhos de desenvolvimento de carreira”.

De acordo com dados internos do TikTok citados pela Disney, os fãs partilharam uma média de 6,5 milhões de publicações relacionadas com filmes e televisão no TikTok por dia no ano passado. Além disso, quase metade dos espectadores inquiridos afirmou ter ido assistir a um filme ou série de televisão num serviço de streaming ou na televisão após descobrir conteúdos de entretenimento no TikTok.

O acordo com a rede social surge poucos meses depois de a OpenAI ter descontinuado a plataforma de geração de vídeo Sora, o que apanhou a Disney de surpresa. A empresa do rato Mickey planeava investir mais de mil milhões de dólares na criadora do ChatGPT.

O +M contactou a Disney Portugal, questionando se está prevista a chegada do acordo ao mercado português, aguardando resposta.