Dona dos molhos Paladin compra Diese e entra no mercado dos temperos saudáveis

A Casa Mendes Gonçalves, dona da marca de molhos Paladin, anunciou esta quarta-feira a aquisição da insígnia portuguesa Diese e a entrada no mercado da alimentação saudável. O negócio da empresa com sede na Golegã, no distrito de Santarém, implicou a criação de novas gamas de produtos e a renovação da identidade da Diese, que remonta a 1955.

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Com quase 70 anos, a Diese é reconhecida como uma das marcas pioneiras da alimentação saudável em Portugal, tendo contribuído para abrir caminho a uma forma mais consciente, equilibrada e acessível de olhar para a nutrição, e se destacado por ser a primeira marca a comercializar produtos dietéticos reconhecidos pelo Serviço Nacional de Saúde.

“É impossível falar da história da alimentação saudável em Portugal sem falar da Diese. Estamos a falar de uma marca com legado, memória e um papel relevante na forma como os portugueses começaram a olhar para a nutrição e para o bem-estar. Nasceu como uma marca à frente do seu tempo e o nosso objetivo é dar continuidade a essa história, preparando a Diese para um consumidor mais informado, exigente e atento a novas tendências”, disse o CEO da Casa Mendes Gonçalves, Carlos Mendes Gonçalves, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A nova fase da Diese, que foi da família Santos e tem vinagres e cremes de frutos secos, traduz-se numa imagem renovada para a aproximar “de uma nova geração de consumidores que valoriza a nutrição consciente, mas não abdica do sabor, sem perder aquilo que sempre a tornou relevante: o espírito pioneiro e a ambição de tornar a alimentação saudável acessível a todos”. “A nova imagem é mais leve, contemporânea e próxima, e as novas gamas foram pensadas para marcar presença nos diferentes momentos do dia, com produtos simples, naturais, funcionais e cheios de personalidade”, explicou Melissa Branco, manager de Marca da Diese.

O plano da Casa Mendes Gonçalves – também proprietária da Peninsular, Moreno, Sacana, Biomit, Rubies in the Rubble ou Dona Pureza – é reforçar a estratégia de “Casa de Marcas” portuguesas, além de diversificar a oferta com temperos e manteigas consideradas nutritivas. Entre os produtos da Diese constam, por exemplo, uma gama de vinagre de sidra 100% (não filtrado) com mãe do vinagre (madre), gengibre ou mel, bem como manteigas de amendoim e creme de amêndoa. Porém, preveem-se lançamentos de mais produtos no portefólio ainda este ano.

O investimento na compra e no rebranding não foi divulgado.