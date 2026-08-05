Empresa espanhola de EdTech figura entre as 50 melhores do mundo, segundo o ranking da revista ‘TIME’ e da Statista

A escola de negócios espanhola Valley Business & Tech School figura entre as 50 melhores empresas de tecnologia educacional do mundo, em um ranking internacional que inclui as 500 empresas com maior pontuação no setor.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A edição de 2026 é a terceira deste ranking e baseia-se num estudo quantitativo de aproximadamente 6.500 empresas dedicadas ao desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, produtos ou serviços educacionais. O ranking é construído utilizando duas dimensões: solidez financeira, que representa 70% da pontuação, e impacto no setor, que representa os restantes 30%. Considera parâmetros como o portfólio de produtos e serviços, o seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a quantidade e o valor da propriedade intelectual e vários indicadores de tráfego web.

A posição de destaque do The Valley neste ranking representa mais um passo em sua consolidação como uma escola de negócios especializada em marketing, inteligência artificial e dados, voltada tanto para profissionais quanto para organizações. A sua abordagem visa fornecer o conhecimento e as habilidades atualmente demandadas pelo mercado de trabalho, aplicando IA e o uso de dados às realidades específicas de cada profissão, função empresarial e setor.

“Receber o reconhecimento de uma publicação como a ‘TIME’ é, acima de tudo, a confirmação de que o mercado está evoluindo na direção que temos promovido há anos. A inteligência artificial deixou de ser uma conversa tecnológica e se tornou uma questão de negócios, liderança e talento. Em um contexto em que todas as organizações terão acesso a tecnologias semelhantes, a verdadeira vantagem competitiva estará nas pessoas capazes de integrá-las à tomada de decisões e gerar impacto real. Na The Valley, trabalhamos justamente para desenvolver esse perfil de profissionais e gestores: pessoas preparadas para transformar tecnologia em resultados”, afirma Ana Villalba, diretora da The Valley e da The Valley Talent.

Além disso, o ranking surge num momento em que a aprendizagem digital e a inteligência artificial estão a transformar a forma como o conhecimento é adquirido e novas competências são desenvolvidas. De acordo com a revista TIME, o acesso a ferramentas de aprendizagem digital tem sido geralmente associado a melhores resultados educativos, enquanto a UNESCO situa a taxa de alfabetização juvenil global em 93%, embora 739 milhões de jovens e adultos ainda não possuam competências básicas de leitura e escrita. Este cenário reflete tanto o progresso alcançado na educação como a necessidade de continuar a desenvolver soluções tecnológicas capazes de expandir o acesso e responder às novas exigências de formação.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

A abordagem do The Valley baseia-se em metodologias focadas na aplicação imediata do conhecimento, no desenvolvimento de projetos reais e na participação de professores e mentores que atuam em empresas líderes em seus respetivos setores. O conteúdo é continuamente atualizado para incorporar os mais recentes avanços tecnológicos e as necessidades emergentes do mercado.

Além de capacitar profissionais, o The Valley também apoia organizações que precisam preparar suas equipes e líderes para atuarem em um ambiente orientado por IA e dados. O modelo combina educação executiva, programas especializados e soluções personalizadas para os desafios específicos de cada empresa, com o objetivo de traduzir o aprendizado em iniciativas e projetos concretos.

A escola oferece diferentes formatos para atender às necessidades de profissionais, equipes e empresas, desde programas de especialização e mestrados até microaprendizagem e treinamento in-company. Essa flexibilidade permite que o conhecimento, a duração e a metodologia sejam adaptados aos objetivos de cada grupo.

Nesse sentido, o reconhecimento obtido no ranking World’s Top EdTech Companies 2026 reforça a posição da The Valley de continuar desenvolvendo treinamentos relacionados à transformação das organizações e às habilidades que os profissionais precisam para atuar em um mercado de trabalho cada vez mais condicionado pela inteligência artificial e pelo valor estratégico dos dados.