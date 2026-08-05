ESA abre novo ciclo de financiamento para empresas portuguesas do setor espacial

As empresas portuguesas que desenvolvem tecnologias de observação da Terra já conhecem o calendário das próximas avaliações do InCubed, o programa de inovação industrial da Agência Espacial Europeia (ESA), que vai disponibilizar um orçamento indicativo de 1,25 milhões de euros para o período entre 2026 e 2028. As candidaturas estão abertas até 2 de outubro para uma primeira avaliação.

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A Agência Espacial Portuguesa anunciou que as propostas submetidas por empresas nacionais serão avaliadas em três datas: 2 de outubro de 2026, 30 de abril de 2027 e, mediante disponibilidade orçamental, 28 de janeiro de 2028. As candidaturas permanecem abertas em permanência através do portal ORBIT da ESA.

“O InCubed dá às empresas portuguesas um caminho previsível de financiamento para transformar ideias em produtos de Observação da Terra capazes de se sustentar no mercado. Procuramos projetos que tragam inovação e criem valor económico para o país, e é esse crescimento do setor que queremos apoiar de forma continuada”, afirma Carolina Sá, responsável pelos programas de Observação da Terra da Agência Espacial Portuguesa, citada em comunicado.

Para atribuir a carta de suporte necessária ao financiamento da ESA, a Agência Espacial Portuguesa terá em conta critérios como o impacto do projeto para Portugal (30%), o grau de inovação e a viabilidade técnica (20%), o modelo de negócio (20%), a capacidade da equipa (15%) e a estrutura de gestão, planeamento e cofinanciamento (15%).

Desde que Portugal aderiu ao programa, em 2019, já foram cofinanciados 13 projetos nacionais. Entre eles encontra-se o VESTA, desenvolvido pela portuguesa Spotlite, que combina imagens de satélite e inteligência artificial (IA) para monitorizar a vegetação junto de linhas elétricas, vias-férreas e estradas, permitindo identificar riscos antes que provoquem acidentes ou interrupções de serviço.

As empresas interessadas em participar na próxima avaliação deverão submeter as propostas até 2 de outubro, através do portal ORBIT da ESA. Esta será a primeira de três avaliações previstas para o ciclo de financiamento atualmente anunciado.