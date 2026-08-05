Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total

Os óculos gratuitos para observação do eclipse solar total de 12 de agosto esgotaram esta quarta-feira, um dia após um reforço de ‘stock’, anunciou hoje a agência Ciência Viva, sem revelar se voltarão a estar disponíveis.

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“Posso confirmar que neste momento não há nenhuma ótica que tenha óculos disponibilizados”, disse à Lusa Ivone Fachada, da direção da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

A possibilidade de reservar os óculos gratuitos em qualquer zona do país estava disponível através do ‘site’ clubdavisão.pt, tendo o ‘stock’ sido reforçado na terça-feira à tarde, mas esta quarta-feira às 13:30 já se encontravam esgotados. Ivone Fachada indicou hoje que não sabe se haverá hoje um novo reforço do ‘stock’.

“Aconselho as pessoas ainda durante o dia de hoje a verificarem em algumas daquelas 660 óticas [visíveis no site clubdavisão.pt] se haverá ainda algum reforço de ‘stock’. Pode acontecer. Diria às pessoas para estarem atentas porque estes seriam gratuitos”, acrescentou a responsável.

Ivone Fachada disse que alguns centros de ciência viva estão a oferecer óculos na compra de um bilhete de família.

“Vimos hoje que o Centro de Ciência Viva de Lagos [distrito de Faro] na compra de 25 bilhetes de família irão oferecer 50 óculos, por isso 25 famílias poderão ainda beneficiar se forem ao Centro de Ciência Viva de Lagos e se participarem nas suas oficinas, mas de resto realmente acho que nesta fase está a ficar muito, muito complicado arranjar os óculos”, explicou a responsável.

Quem não conseguir obter óculos gratuitos para ver o eclipse solar total, que começa por volta das 18:30 e termina às 20:30 de dia 12, poderá adquiri-los em farmácias, algumas lojas ‘online’ e supermercados por um valor que ronda os três euros, com Ivone Fachada a destacar a importância de verificar a certificação dos óculos.

Os óculos certificados estão identificados com a norma ISO 12312-2 [certificação para observar o Sol], a marca CE visível [indica que um produto cumpre os requisitos estabelecidos nas regras da União Europeia (UE)] e o Regulamento (UE) 2016/425.

Ivone Fachada desaconselhou ainda o uso de telemóveis ou câmaras para gravar o eclipse, indicando que os dispositivos poderão sofrer danos por não estarem preparados nem equipados para a luz solar direta e por não terem filtros solares apropriados.

De acordo com o ‘site’ da Ciência Viva, em Portugal o eclipse será total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança. No resto do país, o eclipse será parcial, uma vez que o obscurecimento rondará os 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O último eclipse total do Sol em Portugal aconteceu em 1912 e o próximo será em 2144, “tornando o eclipse de 2026 um fenómeno raro e um momento importante para várias gerações”.

Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.