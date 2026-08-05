Exportações de petróleo do Golfo mantêm-se 40% abaixo dos níveis pré-guerra

As exportações de petróleo bruto e condensados dos países do Golfo mantiveram-se praticamente estáveis em julho, mantendo-se, assim, cerca de 40% abaixo dos níveis anteriores à guerra, segundo dados de transporte marítimo, que mostram sinais de uma desaceleração na segunda metade do mês, à medida que os ataques na região voltaram a intensificar-se.

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As exportações de petróleo bruto e condensados da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e Irão subiram 2% face a junho, para uma média de 10,7 milhões de barris por dia em julho, segundo dados da Kpler, citados pela Reuters.

As exportações atingiram entre 12 milhões e 13 milhões de barris por dia na primeira metade do mês, antes de abrandarem com a retoma dos ataques entre o Irão e os Estados Unidos, mostram dados da Kpler e da Vortexa.

Ainda assim, os níveis de exportação relativamente estáveis ajudaram a aliviar os receios de uma perturbação mais acentuada da oferta e compensaram uma redução das reservas mundiais de petróleo.

Apesar das exportações se terem mantido praticamente estáveis, o tráfego de petroleiros através das principais vias marítimas do Médio Oriente — o Estreito de Ormuz e Bab el-Mandeb — continua longe dos níveis anteriores ao início da guerra entre os EUA e Israel e o Irão, a 28 de fevereiro.

Em termos de produtores, o Iraque duplicou as exportações face a junho, impulsionando o aumento juntamente com fluxos mais elevados do Kuwait e do Irão, enquanto as vendas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos diminuíram.