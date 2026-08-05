Grupo Ageas vende seguradora Etiqa por 1,1 mil milhões para reforçar crescimento na Europa

A Ageas acordou a venda da sua participação de 30,95% na Maybank Ageas Holdings ao parceiro malaio Maybank por 4,83 mil milhões de ringgit (cerca de 1,1 mil milhões de euros), numa operação que representa uma das mais relevantes alterações recentes na estratégia internacional do grupo segurador belga.

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A Maybank Ageas Holdings detém a totalidade da seguradora Etiqa, presente na Malásia e em Singapura nos ramos Vida, Não Vida e Takaful (seguros islâmicos). Com esta aquisição, o Maybank passa a controlar integralmente a holding, terminando uma parceria que durava há vários anos.

Para a Ageas, a alienação representa sobretudo uma operação de gestão de capital. Além de encaixar cerca de 1,1 mil milhões de euros, o grupo simplifica a sua presença na Ásia e reforça a capacidade financeira para sustentar a estratégia definida no plano Elevate27, centrada no crescimento e na consolidação em mercados considerados prioritários.

A venda surge poucos meses depois de a seguradora ter realizado duas das maiores operações da sua história, com a aquisição da totalidade da AG Insurance e da britânica esure. No caso da belga AG, a Ageas, comprou, em 2025, os 25% que ainda pertenciam ao BNP Paribas, passando a deter 100% da AG Insurance. A aquisição custou 1,5 mil milhões de euros, mas tornou-se o principal ativo do grupo com posições dominantes no mercado belga em seguros Vida e Não Vida e pensões complementares estando ainda bem posicionada em seguros para empresas.

A aquisição da esure também custou 1,5 mil milhões de euros e vendeu o fundo Bain Capital. É uma das maiores seguradoras digitais do Reino Unido, através das marcas esure, Sheilas’ Wheels e First Alternative, estando focado em seguro automóvel e habitação indicando 2 milhões de clientes e mais de mil milhões de prémios anuais.

Segundo a Reuters, os investimentos aumentaram significativamente as necessidades de capital do grupo. O encaixe agora obtido permitirá reforçar a flexibilidade financeira para futuras operações e para a execução da estratégia de expansão europeia.

Uma das possibilidades de investimento europeu é ficar com a posição que o grupo Fosun detém atualmente pouco mais de 20% do BCP, participação avaliada em cerca de 2,7 mil milhões de euros. Ao ECO, fonte oficial comentou que “a Ageas mantém uma parceria de bancassurance sólida e duradoura com o BCP desde 2005”, acrescentando que por princípio institucional, não comentamos rumores de mercado”.