Hoje nas notícias: Certificados de Aforro, Luís Neves e Câmara de Gaia

Com o aumento do peso dos instrumentos de retalho na dívida portuguesa no ano passado, de 14,6% para 15,2%, o IGCP adotou uma estratégia de cobertura de risco, para acautelar os juros destes produtos, com a contratação de novos “swaps“. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

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Portugal contrata “seguro” para prevenir escalada da fatura com Certificados de Aforro

Os instrumentos de poupança para o retalho voltaram a ganhar peso na dívida pública portuguesa em 2025, com as famílias a reforçarem a procura por Certificados de Aforro. Para acautelar a subida dos encargos com os juros destes produtos, que são indexados à Euribor a três meses, o país avançou com uma estratégia de contratação de derivados. Segundo revela a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, no seu relatório anual, “a partir do segundo trimestre de 2025, foi implementada uma estratégia de contratação de swaps, em função das condições de mercado em cada momento, sobre o basis ESTR/Euribor 3M a 15 anos”. Estes contratos implicam que o IGCP recebe, trimestralmente, a Euribor a três meses e paga a taxa ESTR (capitalizada diariamente ao longo do período) acrescida de um spread.

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Auditoria do Tribunal de Contas perdoou a Luís Neves infrações financeiras com viagens e combustíveis na PJ

O Tribunal de Contas (TdC) perdoou algumas infrações financeiras a Luís Neves enquanto o atual ministro da Administração Interna ocupou o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), segundo consta do relatório da auditoria efetuada à conta da PJ relativa ao ano 2023. Em causa estiveram, sobretudo, um contrato com a Petrogal SA para a aquisição de combustível e um outro contrato com a agência de viagens Clube Viajar, ambos formalizados em 2023 e que o organismo presidido por Filipa Calvão considerou não terem respeitado as regras de contratação pública. Foram ainda levantadas dúvidas em relação a “situações irregulares” na utilização do cartão de crédito para a compra de bens e serviços; a não constituição de um fundo de viagens e alojamento (aqui imputada à ex-diretora nacional adjunta Luísa Proença); e a atribuição de telemóveis.

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Vila Nova de Gaia. Diretor municipal exonerado devido a alegada falsa licenciatura

Uma alegada falsificação de habilitações académicas levou a Câmara de Vila Nova de Gaia, liderada por Luís Filipe Menezes, a afastar o ex-adjunto do vice-presidente e atual diretor municipal de habitação. No seu despacho de nomeação, em fevereiro, Paulo Ferreira do Amaral referia como formação curricular uma licenciatura em Ciências na Universidade do Porto, terminada em 1985. No fim de junho, Luís Filipe Menezes terá recebido uma denúncia anónima “na qual eram suscitadas dúvidas quanto à autenticidade das habilitações académicas apresentadas” por Paulo Ferreira do Amaral. “No próprio dia” e com “caráter de urgência”, o presidente da Câmara de Gaia mandou os Recursos Humanos pedir à Universidade do Porto/ICBAS (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) a “confirmação da autenticidade e conformidade da documentação apresentada”, ao que recebeu uma resposta negativa. O agora ex-dirigente, em sua defesa, alega ter havido um incêndio na faculdade que destruiu registos.

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Candidaturas ao Ensino Superior aceleram e superam números de 2025

As candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior voltaram a crescer este ano. De acordo com os dados oficiais mais recentes divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), foram submetidas 51.480 candidaturas até segunda-feira, mais 1.885 do que em igual período de 2025, quando o número acumulado se fixava em 49.595. A comparação entre os dois anos revela um aumento de 7,7% no número de candidaturas. Os dados indicam que, apesar dos problemas noticiados com as notas dos exames nacionais, a procura pelo Ensino Superior público está a decorrer a um ritmo mais rápido face ao registado no ano passado, numa altura em que faltavam as inscrições referentes a três dias para o fim da 1.ª fase do concurso.

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Pais põem em causa a veracidade do exame de aluno de Viseu entregue pelo Ministério da Educação

Martim, um aluno de Viseu, teve 4,3 valores (de 0 a 20) no exame de Português, mas correspondentes apenas a cerca de um terço da prova. Os restantes dois terços do exame estiveram, alegadamente, desaparecidos e em parte incerta até sábado, depois de o Tribunal Administrativo de Viseu ter dado 48 horas ao Ministério da Educação para encontrar a prova, sob pena de ter de pagar uma taxa compensatória de 100 euros por dia ao aluno lesado. A prova completa foi enviada por email, no sábado, às 18h50 — ou seja, dentro do prazo. Porém, surge agora um novo problema: os pais garantem que o PDF da prova enviada não é a do Martim. “Há uma série de irregularidades gritantes que já foram comunicadas à escola e ao Júri Nacional de Exames. O que apareceu foi um PDF que não está rubricado pelo aluno. É um papel que tem umas cotações feitas à mão com irregularidades nas respostas de escolha múltipla. O que falta e o que está é muito grave”, assegura Paulo Duarte, pai e advogado que avançou com uma providência cautelar.

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