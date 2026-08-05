Lucro do Banco Montepio desce 17% para 58,4 milhões com efeitos não-recorrentes a sobreporem-se à “resiliência” na margem

O lucro líquido do Banco Montepio desceu 17,3%, em termos homólogos, para 58,4 milhões de euros no primeiro trimestre, com uma comparação desfavorável com o período homólogo — quando beneficiou de efeitos não-recorrente — a sobrepor-se a ligeiras subidas no produto e na margem financeira, anunciou esta quarta-feira a instituição agora liderada por José Azevedo Pereira.

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“O resultado líquido consolidado ascendeu a 58,4 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2026, comparando com 70,7 milhões registados no período homólogo de 2025”, informou o banco. “Importa, contudo, salientar que o resultado de 2025 beneficiou de um conjunto de efeitos não recorrentes, designadamente da reversão extraordinária de imparidades de crédito no montante de oito milhões de euros bem como de impactos fiscais positivos registados nesse período”, lê-se no comunicado.

Os resultados são os primeiros a serem apresentados pela nova administração, que iniciou funções em maio e com José Azevedo Pereira como presidente executivo.

Excluindo os efeitos extraordinários, “o desempenho operacional e recorrente do Banco Montepio manteve uma trajetória positiva, suportada pelo crescimento da atividade comercial, pela evolução positiva do produto bancário e pela manutenção de elevados níveis de qualidade dos ativos”, acrescenta a mesma nota.

Neste contexto, o resultado operacional antes de imparidades ascendeu a 88 milhões, evidenciando um crescimento de 5,1 milhões (+6,1%) face aos 83 milhões no período homólogo, “refletindo o reforço da capacidade de geração recorrente de resultados”.

A margem financeira — ou seja, a diferença entre o que o banco cobra em juros aos clientes pelos empréstimos e os que paga nos depósitos — atingiu 171,6 milhões nos primeiros seis meses de 2026, comparando com 167,2 milhões no período homólogo (+2,7% YoY). “Esta evolução reflete o crescimento da atividade comercial e a melhoria do contributo da carteira de títulos, que beneficiou do reforço das aplicações em dívida pública, permitindo mais do que compensar o impacto da redução das taxas de juro de referência sobre os juros do crédito a clientes e o menor contributo líquido das aplicações e tomadas de fundos no mercado”, referiu o banco.

“A resiliência da margem financeira evidencia a capacidade do Banco Montepio para sustentar a geração recorrente de proveitos num contexto de normalização das taxas de juro”, salientou.

(Notícia em atualização)