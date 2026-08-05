Mulher detida após quatro esfaqueamentos em Londres
Os ataques ocorreram em Convent Garden, tendo sido detida uma mulher de 47 anos, segundo avançou a política metropolitana de Londres. Ataque poderá estar relacionado com problemas de saúde mental.
Pelo menos quatro pessoas foram esfaqueadas, esta quarta-feira, no centro de Londres, e uma mulher foi detida por suspeita de autoria do ataque, segundo anunciou a Polícia Metropolitana da capital britânica.
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O ataque aconteceu na área de Covent Garden, no centro da capital britânica, e a polícia metropolitana e os meios de socorro foram chamados para a Endell Street. Um porta-voz da polícia, citado pela Sky News, adiantou que a suspeita é uma mulher de 47 anos e o ataque terá ocorrido pelas 12h27 locais. Ainda não foram apuradas as motivações para o ataque.
Segundo a mesma notícia, quatro homens, com idades entre os 34 e os 52 anos, foram encontrados com feridas provocadas por esfaqueamento e a gravidade dos ferimentos avaliada no local.
A esquadra da Polícia Metropolitana no bairro de Camden adiantou ainda que embora a investigação ainda esteja numa fase inicial, a polícia acredita que o incidente está relacionado com problemas de saúde mental. “Os agentes apreenderam uma tesoura no local”, acrescentaram.
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