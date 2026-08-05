Novos Certificados do Tesouro captam 300 milhões no primeiro mês

A nova série de Certificados do Tesouro captou quase 300 milhões de euros no primeiro mês de comercialização. O produto, que veio substituir os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV), começou a ser disponibilizado no início de julho e atraiu 8.300 aforradores.

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“Até ao dia 31 de julho, o montante subscrito de Certificados do Tesouro Série 5 (CTS5) ascendeu a 297,7 milhões de euros”, adiantou fonte oficial do Ministério das Finanças em declarações ao Jornal de Negócios. O valor médio de subscrição foi de cerca de 28,2 mil euros, “o que significa que, como se pretendia, este produto conseguiu atrair as poupanças dos pequenos aforristas”, acrescenta a mesma fonte.

O Governo aprovou, no passado dia 3 de julho, os novos Certificados do Tesouro série 5, um produto de aforro a dez anos com taxas de juro fixas e crescentes entre 2,35% e 3,35%, que vieram substituir os Certificados do Tesouro Poupança Valor.

O diploma que aprovou os novos certificados referia que estes “dirigem-se a aforradores com menor necessidade de liquidez, apresentando uma maturidade de 10 anos, sem prejuízo da possibilidade de resgate antecipado após o primeiro ano, e caracteriza-se pela aplicação de uma taxa de juro fixa, definida no momento da subscrição e crescente ao longo do período de permanência”.

Os novos Certificados apresentam taxas crescente ao longo do período: 2,35% no 1.º ano, 2,45% no 2.º e 3.º anos, 2,65% no 4.º e 5.º anos, 2,75% no 6.º e 7.º anos, 2,85% no 8.º e 9.º anos, e 3,35% no 10.º ano.