Promendo torna-se acionista maioritário da GirodMédias Portugal

A empresa detida por Ana Menéres de Mendonça adquiriu 49% do capital da sociedade anteriormente detidos pela GirodMédias SAS.

A Promendo Investimentos SA, detida por Ana Menéres de Mendonça, reforçou o seu investimento na GirodMédias Portugal, tornando-se acionista maioritária com 67% do capital. A operação concretizou-se após o grupo francês GirodMédias SAS ter vendido 49% da sua participação, mantendo 15% do capital, esclarece a empresa de comunicação exterior ao +M. O grupo está presente em Portugal desde 2013.

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Em simultâneo, os antigos acionistas da APS Media — empresa adquirida no ano passado — e atuais parceiros estratégicos da GirodMédias, reforçaram a sua participação de 12% para 18%.

Com esta nova composição acionista, a empresa pretende reforçar a sua posição no mercado out of home (OOH) em Portugal, investir em novas soluções e expandir a sua presença. Apesar das alterações no capital, a marca e a estrutura operacional vão manter-se inalteradas, continuando a gestão a cargo de Jérémy Teixeira enquanto diretor-geral.

A Promendo conta com uma acionista com histórico na comunicação social portuguesa. Ana Menéres de Mendonça — filha e herdeira do fundador da antiga Cofina, Pedro de Mendonça — figura no 45.º lugar do ranking Forbes de 2025 dos mais ricos de Portugal, com uma fortuna estimada em 320 milhões de euros.

A empresária detinha 19,98% da Cofina SGPS, grupo dono da Cofina Media antes do processo de MBO que deu origem à Expressão Livre, empresa que opera sob a marca MediaLivre e integra títulos como o Correio da Manhã e o Now. Através da Promendo, de acordo com o ranking, detém ainda 33% da Cofihold, 19% da Ramada e 17,54% da Altri.

Em comunicado, Jérémy Teixeira destaca que esta operação “representa um forte voto de confiança no trabalho desenvolvido por toda a equipa e na visão estratégica que temos vindo a implementar. Entramos numa nova fase, com uma estrutura acionista sólida, alinhada e preparada para apoiar um crescimento ainda mais ambicioso, sustentável e rápido”.