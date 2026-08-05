Supremo Tribunal espanhol condena EY a pagar a acionistas da falida Gowex

É oficial: a auditora EY foi condenada em Espanha a indemnizar, em cerca de 150 mil euros, mais três acionistas da tecnológica Gowex, que faliu por falsificação de contas financeiras e ilegalidades contratuais realizadas pelo então CEO, Jenaro García Martín.

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O Supremo Tribunal espanhol confirmou a sua decisão sobre os danos causados ​​pela falida Gowex, avançoi esta quinta-feira o jornal Cinco Días. Em abril de 2023, o tribunal superior determinou que a EY, que era a consultora registada da empresa (não a auditora), foi negligente ao não ter detetado que a tecnológica tinha falsificado as suas demonstrações financeiras.

Numa decisão recente, os juízes reafirmaram a sua jurisprudência relativamente à responsabilidade civil extracontratual da firma de auditoria e consultoria, perante quem adquiriu ações, por não ter descoberto a fraude antes de o fundo de investimento Gotham City Research o ter feito em julho de 2014. Assim, o tribunal ordenou o pagamento de indemnizações no valor total de 150.760,51 euros a três acionistas, que se somam aos 118.921 euros atribuídos a outros quatro visados antes.

O caso que envolve a tecnológica do país vizinho – antiga fornecedora de Wi-Fi gratuito para cidades como Madrid, Nova Iorque, Paris, Dublin e Dubai – e a EY voltou à Câmara Cível do Supremo Tribunal após um recurso interposto por quatro acionistas, conforme detalha a publicação económica do El País.