Guerra na Europa

UE envia mais 1,4 mil milhões de juros de ativos russos imobilizados para a Ucrânia

É a quinta transferência de valores obtidos com ativos russos imobilizados que, até ao momento, já geraram um total de 8 mil milhões de euros de receitas.

A União Europeia vai enviar para a Ucrânia mais 1,4 mil milhões de euros em lucros excecionais gerasé ao momento, já geraram um total de 8 mil milhões de euros em lucros excecionais.

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“A Rússia tem de pagar pela destruição que causou. E estamos a usar as receitas dos ativos russos imobilizados para garantir que sim. Estamos a disponibilizar mais 1,4 mil milhões de euros à Ucrânia. Tal apoiará a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia“, afirma Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Trata-se da quinta transferência para a Ucrânia de lucros gerados pelos ativos do Banco Central da Rússia detidos pelas Centrais de Valores Mobiliários (CDT). A última parcela foi entregue em março.

A maioria das receitas geradas pelos juros (95%) será utilizada para apoiar a Ucrânia através do Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia (ULCM) e 5% através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP).

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