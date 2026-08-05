Visabeira reforça nos EUA com compra de empresa de instalações elétricas da Flórida

A Nearing Visabeira, subsidiária do grupo de Viseu participada pela Goldman Sachs e especializada em serviços de engenharia e construção para os setores da energia e das telecomunicações, anunciou esta quinta-feira a aquisição da norte-americana Carter Electric, uma empresa de instalações elétricas sediada na Flórida que deverá atingir este ano receitas superiores a 50 milhões de dólares.

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Fundada em 2003 e com mais de 300 colaboradores, a partir dos seus escritórios nas áreas de Orlando e Tampa, a Carter Electric presta serviços de infraestruturas de baixa e média tensão em toda a região da Flórida Central, incluindo em polos como a Universal Studios e a Space Coast, para clientes de referência como a SpaceX e a Blue Origin. A atual equipa de gestão, liderada por Doug Carter, continuará à frente do negócio.

A operação foi feita através da subsidiária Sargent Electric, que comprou no ano passado, tal como a Verità Telecommunications Corporation, pelas quais pagou 115 milhões de euros. Em conjunto também com a JF Edwards Construction Company, a antiga Constructel Visabeira passa a abranger áreas como a produção de energia, sistemas de armazenamento de energia em baterias, transporte e distribuição de energia elétrica e infraestruturas de telecomunicações.

Em comunicado, o grupo que no primeiro semestre aumentou os lucros em 50%, para perto de 50 milhões de euros, sublinha que esta aquisição eleva as receitas anuais combinadas nos EUA para mais de mil milhões de dólares e permite atingir cerca de 2,5 mil milhões de euros de volume de negócios a nível global, reforçando a capacidade do grupo para “acompanhar o forte ciclo de investimento” associado à eletrificação da economia, ao crescimento dos data centers e ao desenvolvimento da inteligência artificial no mercado americano.

O CEO Nuno Marques destaca que “os EUA assumem hoje um papel central na estratégia de crescimento da Nearing Visabeira e esta aquisição reforça de forma muito significativa a presença num dos mercados mais atrativos e dinâmicos do setor”. “Continuaremos a executar o nosso plano de crescimento de forma disciplinada, sustentado numa estrutura financeira sólida e prudente, mantendo a flexibilidade necessária para continuar a investir, crescer e criar valor para os nossos clientes, colaboradores e acionistas”, completa.

Com operações num total de 11 países – Portugal, EUA, Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Irlanda, Dinamarca, Espanha e Suécia – e agora com perto de 9.000 colaboradores, a especialista em engenharia de redes de energia e telecomunicações registou um volume de negócios de 2,2 mil milhões de euros em 2025, equivalente a um crescimento orgânico superior a 16% face ao ano anterior. O setor da energia correspondeu a cerca de metade da atividade da Nearing Visabeira, com EUA e Reino Unido a valerem mais de 55% do negócio da empresa que já no arranque deste comprou também o grupo britânico Aardvarc.