Alemanha investiga possível operação de Estado após drone com explosivos em aeroporto
A Alemanha investiga um drone carregado com explosivos encontrado num aeroporto estratégico, num momento em que Berlim mantém sob vigilância possíveis operações híbridas atribuídas a agentes russos.
Um drone com explosivos encontrado junto a uma das pistas de um aeroporto na Alemanha levou as autoridades a abrir uma investigação por terrorismo. O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, classificou o incidente como um novo patamar das ameaças híbridas enfrentadas pelo país que está a investigar o eventual envolvimento de um Estado no incidente.
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“O avistamento de drones e as ameaças de drones num contexto híbrido são algo que já conhecemos do passado, mas a presença de um drone armado com explosivos nos terrenos do aeroporto é um novo cenário de ameaça“, salientou Dobrindt após uma reunião de emergência com os responsáveis pelos serviços de segurança alemães, citado pela Reuters.
O aparelho foi descoberto na noite de terça-feira numa zona restrita de carga, junto à pista sul do aeroporto de Leipzig, um dos maiores centros europeus de carga aérea e que serve como um centro estratégico da NATO com transportes militares para a Ucrânia. Embora o ministro da Alemanha não tenha culpado diretamente a Rússia pelo incidente, de acordo com o jornal alemão Bild, o drone foi encontrado próximo a um avião de carga ucraniano Antonov.
A descoberta obrigou ao encerramento parcial do aeroporto e ao desvio de vários voos de carga. As operações foram retomadas na manhã de quarta-feira, depois de especialistas removerem o detonador do engenho explosivo, mantendo, contudo, a pista sul encerrada para inspeções.
Para o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, a presença de um drone com explosivos demonstra um elevado grau de preocupação. “Situações deste tipo não são levadas a cabo por amadores. Exigem preparação e execução altamente profissionais, frequentemente estão ligadas a potências estrangeiras”, vincou.
As autoridades investigam agora a origem do aparelho e quem poderá estar por detrás do ocorrido. O ministro alemão recusou apontar responsáveis, sublinhando que “faz parte da natureza das ameaças híbridas não ser imediatamente claro de onde provêm”, embora recorde que a polícia federal já tinha alertado anteriormente para a possibilidade de sobrevoos organizados por agentes russos. Moscovo rejeita qualquer envolvimento.
Durante o encerramento do aeroporto num incidente separado, um avião de carga desviado para Hanôver terá embatido num objeto ainda por identificar durante o voo, sofrendo danos ligeiros. Segundo uma fonte citada pela agência de notícias, a aeronave pertence à DHL.
O incidente ocorre num contexto de crescente preocupação das autoridades alemãs com atividades de sabotagem envolvendo drones. Nos últimos meses, foram registados sobrevoos não autorizados sobre instalações militares, infraestruturas energéticas, portos e centros logísticos.
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