Antigo Onyria Quinta da Marinha reabre como Kimpton em Cascais

O antigo Onyria Quinta da Marinha Hotel reabriu sob a marca Kimpton, da IHG Hotels & Resorts. O resort de cinco estrelas, em Cascais, conta com 194 quartos e foi alvo de uma renovação.

O antigo Onyria Quinta da Marinha Hotel iniciou um novo capítulo sob a marca Kimpton Hotels & Restaurants, passando a designar-se Kimpton Quinta da Marinha Cascais. A unidade, integrada no portefólio de luxo e lifestyle da IHG Hotels & Resorts, reabriu após uma renovação e reforça a presença da cadeia hoteleira em Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Localizado entre o Parque Natural de Sintra-Cascais e o Oceano Atlântico, o resort dispõe de 194 quartos, incluindo oito suítes e seis suítes exclusivas, além de dois restaurantes, dois bares, piscinas interior e exterior, spa com jacuzzi, sauna e sete salas de tratamento, um campo de golfe de 18 buracos, campos de ténis e padel e salas de conferências.

Na área da restauração, a unidade conta com o restaurante Ao Ponto, dedicado à cozinha portuguesa contemporânea e especializado em carnes e peixe na grelha, o FICA!, um espaço mais descontraído para refeições ligeiras, cocktails e vinhos, e um bar junto à piscina exterior.







1 / 4

“O Kimpton Quinta da Marinha oferece uma nova maneira de vivenciar Cascais. Seja para jogar golfe, relaxar no spa, descobrir a gastronomia local ou simplesmente desfrutar da natureza, queremos que cada estadia seja personalizada, inspiradora e profundamente conectada a este destino”, afirma, em comunicado, Paulo Jorge Costa das Neves Figueiredo, diretor-geral do Kimpton Quinta da Marinha.

“O acolhimento e a individualidade característicos do Kimpton em todos os aspetos do nosso trabalho, do check-in ao check-out, aliados à herança da Quinta da Marinha, criam uma experiência única na região”, afiança o diretor-geral do Kimpton Quinta da Marinha.

Além das áreas de lazer e bem-estar, o hotel disponibiliza programas inspirados na cultura local, como sessões com artesãos portugueses, e mantém algumas das experiências características da marca Kimpton, como o Kimpton Kickstart, com café e chá gratuitos todas as manhãs, e a Kimpton Social Hour, um encontro diário com bebidas e aperitivos para os hóspedes. A unidade aceita ainda animais de estimação sem custos adicionais e disponibiliza tapetes de ioga em todos os quartos.

O Kimpton Quinta da Marinha junta-se ao portefólio da IHG Hotels & Resorts em Portugal, ao lado do Onyria Marinha Cascais, Vignette Collection, reforçando a presença da marca Kimpton na Europa.

A integração dos hotéis do Grupo Onyria em Cascais na rede da IHG Hotels & Resorts foi anunciada no ano passado. Apesar da mudança de marca, a propriedade e a gestão das unidades continuam nas mãos do Grupo Onyria e da família Pinto Coelho.